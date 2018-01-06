السيد محافظ كركوك يزور منزل استاذ في جامعة كركوك

زار السيد محافظ كركوك , منزل الدكتور خالد الجبوري ألأستاذ في جامعة كركوك اليوم السبت الموافق 6/1/2018 .

والتقى بعدد من الشخصيات والوجهاء ,, مؤكدا سيادته على اهمية وحدة مواطني كركوك ودعمهم للقوات الأمنية والدوائر الخدمية في خدمة المواطنيين جميعا .

وقال ان ادارة كركوك حريصة على تأمين افضل الخدمات لمواطنينا خاصة في مجال الكهرباء وزيارتنا لبغداد واستحصال موافقة السيد وزير الكهرباء في زيادة حصة كركوك بمعدل 150 ميكا واط يوميا الى جانب التحرك لضمان اعادة تجهيز كركوك من الكهرباء الوارد عبر المستثمر في اقليم كوردستان والتي تم تخفيضها لأغراض سياسية من قبل الأقليم حسب ما ابلغنا المستثمر .

وقال لدينا خطط سنعمل على اعادة الاستقرار للمناطق المحرره بعد تخصيص المبالغ لها من قبل الحكومة العراقية وتحركنا المتواصل مع صندوق اعادة اعمار المناطق المحرره والمنظمات الدولية .. قائلا اننا استطعنا وبأمكانيات ذاتية من اعادة الخدمات للحويجة ونواحيها في مجال الكهرباء والماء والصحة واعادة فتح مراكز الشرطة والمحكمة ولدينا عمل كبير يجب ان نتعاون على تحقيقه ونتجاوز التحديات .. مخاطبا مواطني كركوك انتم اثبتتم حرصكم وتكاتفكم وتعايشكم وتستحقون ان نخدمكم فأنتم مثال للتعايش والسلم الذي اصبح هوية لكركوك نفتخر بها جميعنا .