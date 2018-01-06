العراق: صادراتنا النفطية في 2017 لامست 60 مليار دولار

أعلن العراق عن تصديره مليارا و207 ملايين برميل من النفط خلال العام الماضي بلغت قيمتها حوالي 60 مليار دولار بمعدل سعر بيع شهري للنفط الخام بلغ 49 دولاراً و214 سنتاً لبرميل النفط الواحد.

وقالت شركة تسويق النفط “سومو” التابعة لوزارة النفط العراقية في تقرير الجمعة إن مجموع الصادرات النفطية لعام 2017 بلغ مليار و207 مليون و55 ألف برميل بمعدل تصدير شهري بلغ 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 مليون و246 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى ان الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 59 ملياراً و552 مليون دولار وبمعدل 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا.. موضحة ان معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 49 دولاراً و214 سنتاً لبرميل النفط الواحد.

وقالت الشركة العراقية ان مجموع الصادرات النفطية من موانئ البصرةالجنوبية بلغ مليار و201 مليون و823 ألف برميل في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر الخط الشمالي خمسة ملايين و800 ألف برميل شهريا.. وبينت ان معدل عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغت 44 شركة عالمية.

وقد سجلت صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية معدلات غير مسبوقة وزيادة قياسية ايضا في استثمار الغاز الخام المصاحب للعمليات النفطية في مشروع غاز البصرة بنسبة تصل إلى 80% في ظروف تحديات اقتصادية صعبة.

وأكد وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي ارتفاع معدلات التصدير النفطية اليومية من الموانيء الجنوبية إلى 3 ملايين و535 الف برميل في اليوم خلال شهر كانون الاول ديسمبر الماضي واصفا اياها بمعدلات تصديرية غير مسبوقة.

واضاف ان”الوزارة كانت قد اتخذت في وقت سابق من العام الماضي قرارا بزيادة كميات ضخ النفط الخام من الموانىء الجنوبية بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات المالية وذلك لرفد الموازنة الاتحادية تعويضا عن توقف الصادرات عبر المنفذ الشمالي”.

وأشار إلى تحقيق انجاز زيادة غير مسبوقة في استثمار الغاز الخام المصاحب للعمليات النفطية في مشروع غاز البصرة بنسبة تصل إلى 80% في مطلع كانون الثاني يناير من العام الجديد 2018 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017 ووصول القدرات الاستثمارية لهذا المشروع إلى معدل 900 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

وتحدث عن تحقيق زيادة اخرى في استثمار الغاز الخام من حقول شركة غاز الجنوب وشركة نفط ميسان تصل إلى معدل 230 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم متعهدا بتحقيق إنجازات اخرى خلال العام الجديد 2018.