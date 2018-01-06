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العراق يعول كثيرا على تجمع حاشد بالكويت لاعمار مناطق الحرب

كشفت الحكومة العراقية اليوم الجمعة عن جهود التنسيق مع الحكومة الكويتية لدعوة اكثر من 70 دولة الى مؤتمر المانحين المزمع عقده في دولة الكويت الشهر المقبل.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق العراقي للاعداد للمؤتمر مهدي العلاق “من حيث المبدأ لن يقل عدد الدول التي ستدعى الى المؤتمر عن 70 دولة من الاشقاء العرب والاصدقاء في اوروبا وامريكا واسيا ونتوقع ان تكون المشاركة كبيرة في المؤتمر”.
ولفت الى ان بغداد والكويت اتفقتا على ان تكون الدعوات على المستوى الوزاري مرجحا الانتهاء من وضع اسماء الدول المدعوة الاسبوع المقبل.
واشار الى ان المؤتمر سيشهد كذلك حضورا مميزا للعديد من المنظمات العربية والدولية ومنها منظمات الامم المتحدة بجميع اختصاصاتها واخرى من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي الذي يعد شريكا في الاعداد للمؤتمر بالاضافة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وبين ان المنظمات التنموية الدولية والاقليمية ستكون حاضرة هي الاخرى في المؤتمر فضلا عن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني والتي ستنخرط في المحور المخصص لبحث العمليات الانسانية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة وسبل دعم عمليات المصالحة المجتمعية.
ومن المقرر ان يعقد مؤتمر المانحين لاعادة اعمار العراق في دولة الكويت في النصف الاول من فبراير المقبل بهدف حشد الدعم لاعادة اعمار المدن المحررة مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

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