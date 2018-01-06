العمليات المشتركة تفند انباء استعراض داعش الاجرامي في الموصل

بغداد ..

نفت قيادة العمليات المشتركة , السبت , الانباء التي تناقلنها بعض وسائل الاعلام بشان قيام تنظيم داعش الاجرامي باستعراض عناصر داعش الارهابي برتل عسكري في منطقة الجزيرة غرب الموصل, مؤكدة حقها بمقاضاتها بالطرق القانونية.

وقالت خلية خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته ان ” بعض وسائل الاعلام وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تقارير صحفية مفبركة ومضللة تزعم بظهور التنظيم الاجرامي في بعض القرى الغربية فضلا عن وجود حالات خطف وقتل يتعرض لها مواطنون في هذه المناطق وسواها من الأكاذيب التي لا اساس لها من الصحة والتي تندرج في اطار الترويج الاعلامي المكشوف للتنظيم الارهابي”. .

وتابع البيان ان ” القيادة تنفي هذه المزاعم نفيا قاطعا “. وتؤكد أن ا” لتنظيمات الارهابية في العراق اندحرت الى غير رجعة وأن القوات الامنية العراقية بمختلف تشكيلاتها تسيطر بشكل كامل على قواطع العمليات وحدود مسؤولياتها وان اراضينا مؤمنة بشكل تام” .

ودعا البيان ” وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات الامنية الخاصة بالعراق والحذر من ترديد ما تنشره بعض الجهات ذات الاهداف المغرضة التي نحتفظ بحقنا الوطني بمقاضاتها بالطرق القانونية”. انتهى 25د