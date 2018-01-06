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القبض على انتحاري بعد انفجار مفخخة في منزل استهدفت مضيف في حوض الندا

تمكنت القوات الامنية  , السبت ,  من  القاء القبض على انتحاري ثان في منطقة حوض الندا بعد اعتداء بسيارة مفخخة وانتحاري استهدفا  مضيف شيخ عشيرة في حوض الندا في ناحية مندلي شرقي محافظة ديالى.

وقال  مصدر امني ان ”  القوات الامنية القت القبض على انتحاري ثان بعد الشروع بعمليات تفتيش ودهم على خلفية هجوم انتحاري وسيارة مفخخة استهدفا  مضيف شيخ عشيرة في حوض الندا في ناحية مندلي شرقي محافظة ديالى “.

واضاف أن “منزل شيخ عشائر الندا، هيثم الحوم في قطاع الندا شرقي ديالى، تعرض الى استهداف بسيارة مفخخة وانتحاري فجر نفسه  أسفر وفق الاحصائية الاولية عن استشهاد زوجة الشيخ واصابة عدد من افراد اسرته”.

وكانت “عشائر الندا” في محافظة ديالى أعلنت، امس الجمعة، انتفاضتها لمواجهة خلايا تنظيم “داعش” النائمة فى المحافظة/ انتهى 25د

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