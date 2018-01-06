المخطط التقسيمي كاد ان ينفذ

حدث ذلك عندما اسقطت القوات الأمريكية نظام ( صدام حسين ) و انهت الحكم الدكتاتوري في العراق كانت أيران حينها تطمح في فصل وسط و جنوب العراق عن باقي مناطقه و الحاقه بها ليس ضمآ او احتلالآ انما من خلال حكومة ( شيعية ) موالية لها تكون مخلب أيران الجارح في المنطقة و خصوصآ دول الخليج العربي و الذي سوف تكون للدولة الأيرانية حدودآ برية مع تلك الدول من خلال الجزء المقتطع من العراق و كذلك سوف تكون الحقول النفطية العملاقة في جنوب العراق تحت تصرف القيادة الأيرانية و من هذا خلق بؤرة توتر و ارتباك جديدة في المنطقة و في الضغط على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من حكومات الدول الخليجية و هناك اهداف اخرى عديدة .

بدأت الخطة الأيرانية في تقسيم العراق مع دخول الأحزاب الأسلامية ( الشيعية ) التابعة لها و دخول القوات الأمريكية الى ( بغداد ) و كانت تلك الأحزاب مشبعة و مؤمنة بالأجندة الأيرانية في استخدام السلاح الطائفي الفتاك من خلال الأيحاء و ايهام الناس من المواطنيين العراقيين ان نظام ( صدام حسين ) كان نظامآ مذهبيآ ( سنيآ ) و هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة اذ لم يكن ( صدام حسين ) مسلمآ او سنيآ او حتى بعثيآ بل كان ( صداميآ ) بأمتياز و هذه الصفة الشخصية تكون ملازمة للأنظمة الفردية الأستبدادية عندما يصل الهوس بالحاكم الى مرحلة لا يرى احدآ غيره ينفع ان يكون في المنصب الذي هو فيه و ان يصدق انه القائد المنقذ الذي اهدته الآلهة لهذا الشعب .

كانت الأحزاب الموالية لأيران تبث سمومها الطائفية و ذلك في حملات التطهير المذهبي و الأعتداء على مساجد و جوامع السنة و قتل ائمة تلك الجوامع و الأعتداء على الآخرين ما خلق حالة من الأحتقان الطائفي الذي ينذر بحرب اهلية مطلوبة و هذا ما حدث فعلا ان قسمت الأحياء بين الجانبين و قتل الناس على الأسماء و هجروا من مدنهم على الهوية و هنا كان السيناريو الأيراني في التقسيم قد بلغ مراحله النهائية الحاسمة و اصبحت اللمسات الأخيرة و يسدل الستار على ذلك الكيان العراقي المعروف بمدنه و محافظاته و حاولت تلك الأحزاب الصاق تهمة التقسيم تلك بتصريح بائس لمسؤول امريكي اقترح وقتها حلآ لوقف الأقتتال الشرس و العنيف ان يكون العراق دولآ ثلاث كردية في الشمال و سنية في الوسط و شيعية في الجنوب و تصريحه هذا جاء بعد ان اشتعلت الحرب الطائفية التي افتعلتها الأحزاب التابعة لولاية الفقية .

كانت الأمور كلها متجهة الى التقسيم لا محالة خاصة و قد كان على رأس الحكومة العراقية المنتخبة شخصآ مواليآ للحكومة الأيرانية و بشدة انتهج سياسة اقصائية خطيرة و عزل عدد من المحافظات التي كانت تقع في المنطقة الوسطى و الغربية من العراق و التي سميت لاحقآ بالمحافظات ( السنية ) و كانت سياسة الحكومة العراقية في تلك المرحلة تتسم بالتهور و الرعونة السياسية المقصودة او عن نقص في الخبرة و الحكمة ان جلبت التنظيمات الأرهابية الأجرامية ( القاعدة ) سابقآ و ( داعش ) لاحقآ التي وجدت الترحيب و الأحتضان من المواطنين الغاضبين و الناقمين على سياسة الحكومة تجاههم و اهمالها لهم .

بعد تلك الممارسات الطائفية استطاعت الأحزاب الحاكمة من خلق حاجز و مانع بين المحافظات ( السنية ) و عزلها عن باقي المحافظات العراقية و اقترنت تلك السياسات الهوجاء مع قدوم تنظيم ( القاعدة ) الذي ظهر و كأنه الحامي و المدافع عن ( السنة العرب ) من الهجوم ( الشيعي الصفوي ) و هنا التقت الأرادتان في تقسيم البلاد كان ذلك بأتفاق مسبق ام جاء مصادفة يبقى هذا علمه عند قادة الطرفين لكن النتيجة واحدة و ان التقسيم كان واقعآ لا محالة بعد ان اتهمت تلك المحافظات ( السنية ) بموالات الحكم السابق كونه ( سنيآ ) و معاداة النظام الجديد كونه ( شيعيآ ) و ان اغلب الظن ان اكثرية مواطني و سكان تلك المحافظات لم يعرفوا بعد ان كانوا هم من الشيعة او من السنة .

عند وقوع جريمة ما تشير اصابع الأتهام دائمآ الى المستفيد من تلك الواقعة و اذا ما طبقنا ذلك على المشهد العراقي بعد نهاية النظام السابق و ان اي من تلك الدول التي لها مصلحة في تفتيت الدولة العراقية و تقسيمها الى عدة دول صغيرة و ضعيفة ان كانت ( أسرائيل ) فذلك مؤكد بعد التجربة المريرة مع نظام الحكم السابق و الذي كان يشكل تهديدآ حقيقيآ على ( اسرائيل ) من خلال الترسانة العسكرية الضخمة و الجيش المدرب و المعبأ بالكبرياء و العداء المتأصل للدولة العبرية و ان كانت الدولة الأيرانية فذلك ايضآ في حكم المؤكد بعد الحرب التي شنها النظام السابق و التي كان الجيش العراقي القوي و المتنوع الأعراق و الديانات و المذاهب هو رأس الرمح البارز في تلك الحرب فأن من مصلحة ( أيران ) ان يكون لها جيران ضعفاء و خاصة اولئك الذين لها معهم تجربة قاسية كتلك الحرب التي اوقفت و منعت تصدير الثورة الأيرانية فالأعداء من الممكن ان يتفقوا على هدفآ واحدآ في مرحلة ما .

ان كانت ( أمريكا ) في وارد تقسيم العراق الى عدة دول أثنية و طائفية كان ذلك ممكنآ و متيسرآ خاصة و ان الجيوش الأمريكية تحتل البلاد و تسيطر على كل شيئ فيه و ان الحرب الأهلية الضروس تدور بعنف و شراسة في الشوارع و الأحياء و الأزقة و يقتل الناس بشبهة الأسم او دلالة اللقب و الأمر يبدو ليس بالصعب ان كانت المصلحة الأمريكية تقتضي ذلك و يبدو انها لم تكن كذلك ان اصطفت علنآ مع الداعين الى وحدة الدولة العراقية و وقفت على الضد من اصحاب الحق المشروع في تكوين الدولة الكردية المستقلة ان طالبتهم بالتريث و التمهل و التأجيل الى حين الوقت المناسب في اعلان دولتهم و ان الأستعجال في ذلك لن يكون مؤيدآ من طرف الدولة العظمى ( أمريكا ) .

انه تبيين و توضيح لأولئك ( البسطاء ) من المواطنيين و ( السياسيين ) العراقيين الذين يعتقدون عن قناعة او موالاة او مداراة ان القيم الدينية التي تصدح بها اذاعاتهم و المعتقد المذهبي المشترك هو الذي يوجه بوصلة سياسات الدولة الأسلامية في أيران و ليست هي المصالح السياسية الخالية من المبادئ السامية و الأخلاق الرفيعة التي تدهس و تدوس كل من يقف عثرة في طريقها كائنآ من كان .

حيدر الصراف