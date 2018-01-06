بالصور: رولا منصور وشبه كبير بينها وبين هيفاء وهبي

كانولا قد أكدت سابقاً أنها تحرص على أن تأخذ نفس وضيعات التصوير التي تقوم بها هيفاء ما يساهم بزيادة حدة الشبه بينهما.

ولفتت رولا إلى أنها سعيدة جداً بهذا الشبه وهو ما يجعل الناس تتهافت للالتقاط الصور معها معتقدين بأنها هيفاء.

وأكدت رولا أنها فخورة بهذا الشبه وبأنها تحب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جداً . فيما لفتت إلى أنها لم تجر أي عملية تجميل سابقاً وأن الشبه بينها وبين هيفا طبيعي سواء بلون الشعر أو العينين الملونتين .

وبنفس الوقت لا تسلم رولا من الانتقادات حيث يتهمها الكثيرون بأنها أجرت عمليات تجميل للتشبه بهيفاء . يشار إلى أن رولا عملت سابقاً بإحدى الإذاعات السورية فيما أكدت في وقت سابق أنها تطمح للعمل التلفزيوني .