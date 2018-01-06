برلماني: قطع طرقات رئيسة وتعطيل مؤسسات حكومية بنزاعات عشائرية جنوب العراق

طالب النائب عن التحالف الوطني زاهر ياسين العبادي يوم الجمعة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإرسال قوة أمنية خاصة الى محافظة البصرة لأجل فض النزاعات العشائرية.

وقال النائب العبادي في بيان له اليوم ان تلك النزاعات “باتت تشكل خطراً يهدد الوضع الأمني في المحافظة ويترك آثارا اجتماعية خطيرة قد لا تحمد عقباها مستقبلاً”، مردفا بالقول ان “بعض المناطق شهدت قطع الطرق الرئيسيّة وتعطيل المؤسسات الحكومية وازهاق الأرواح البشرية بطرق غير حضارية”.

ودعا النائب العبادي رئيس مجلس الوزراء الى التدخل “بجدية مع هذا الملف وبالسرعة الممكنة”.

وطالب “شيوخ ووجهاء العشائر الى أخذ زمام الأمور والتعاون مع الجهات الامنية بتسليم كل الأفراد الذين لا يلتزمون بالضوابط الامنية والعشائرية ومثيري النزاعات خدمة للمصلحة العامة”.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة محافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

ويشير مراقبون الى ان لجوء الافراد الى العشيرة في توفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر واسترداد حقوقهم دليل على ضعف القانون في البلاد، وترجيح الكفة لسيادة الاعراف القبلية على الدولة المدنية.