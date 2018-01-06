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تشكيل حزب تركماني جديد في كركوك بزعامة نسائية

تم الإعلان اليوم الجمعة في كركوك عن تشكيل حزب تركماني جديد بزعامة ممثلة سابقة عن المكون في مجلس النواب العراقي.

وتتزعم الحزب الجديد والذي يحمل تسمية “حزب الإرادة التركمانية” البرلمانية السابقة “زالة نفطجي”.

ويستعد الحزب التركماني الجديد خوض الانتخابات المحلية والتشريعية في المحافظة في حال اجرائها.

وأعلن في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى في وقت سابق من اليوم عن تأسيس جبهة النهضة والإصلاح العراقية للمشاركة بالانتخابات المقبلة.

وقال القيادي في الجبهة عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي في تصريح ان الجبهة التي يتزعمها رئيس ائتلاف النهضة في مجلس نينوى عويد الجحيشي ستخوض الانتخابات المقبلة.

وأوضح ان غالبية أعضاء المجلس من القومية العربية منضوون في الجبهة لخوض المعترك الانتخابي.

يذكر ان الانتخابات التشريعية والمحلية ستجري في العراق بشهر آيار المقبل وسط دعوات اغلب القوى السنية لتأجيلها نظرا للظروف الأمنية والخدمية التي تمر بها مدنهم، ومناطقهم بعد طرد تنظيم داعش منها.

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