رانيا يوسف تهاجم مقدمي برنامج “قعدة رجالة”: مستفزين جداً

القاهرة – رغدة عباس | الجمعة 05-01-2018

نشرت قناة دي ام سي فيديو من كواليس تصوير حلقة برنامج “قعدة رجالة” التي حلت عليها رانيا يوسف ضيفة وعرضت مساء أمس الخميس.

في كواليس الحلقة تتحدث رانيا عن رأيها في مقدمي البرنامج الثلاثة مؤكدة أنهم “مستفزون إلى أقصى الدرجات” ووصفت كريم فهمي بأنه يحاول أن يبدو لطيفاً وهو عكس ذلك وأضافت أنها تمنت قتل أحمد فهمي.

فيما صور مخرج البرنامج تقريراً مع المذيعين الثلاثة فتحدث عنها باسل خياط وكريم فهمي وكذلك أحمد فهمي مؤكدين أنهم حاولوا استفزازها بكل الطرق من أجل ان تظهر بشكل عصبي بناء على طبيعة البرنامج.

وخلال الحلقة نشبت مشادات بين رانيا وبين المذيعين الثلاثة بسبب الاختلاف في وجهات النظر وأكدت رانيا أنها ضد عنصريتهم ضد المرأة مشيرة إلى “أن اللي هتتجوز واحد زيهم ممكن تحط لهم سم في الطعام لتتخلص منه”.

يذكر أن رانيا يوسف ظهرت خلال الحلقة بإطلالة كلاسيكية هادئة وحاولت طوال الوقت الحفاظ على هدوئها رغم محاولاتهم إخراجها عن اتزانها.