كوسرت رسول يعود الى إقليم كوردستان بعد رحلة علاجية

من المقرر ان يعود يوم غد السبت كوسرت رسول نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني من العاصمة البريطانية لندن الى مدينة السليمانية في إقليم كوردستان بعد رحلة علاجية شملت المانيا وبريطانيا.

وقال مسعود ملا حمزه السكرتير الإعلامي لرسول في تصريح نقله الإعلامي الرسمي لحزب الاتحاد الوطني اليوم، ان الأخير سيعود يوم غد سيغادر لندن ويعود الى السليمانية.

وأضاف ان رسول قد خضع الى فحوصات وعملية جريحة، مردفا بالقول ان وضعه الصحي حاليا جيد جدا.

وتابع ملاحمزة ان رسول سيعود عبر مطار السليمانية الدولي، وسيكون جمع غفير من رفاقه، ومحبيه بانتظاره.