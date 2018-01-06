Posted on by

كوسرت رسول يعود الى إقليم كوردستان بعد رحلة علاجية

من المقرر ان يعود يوم غد السبت كوسرت رسول نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني من العاصمة البريطانية لندن الى مدينة السليمانية في إقليم كوردستان بعد رحلة علاجية شملت المانيا وبريطانيا.

وقال مسعود ملا حمزه السكرتير الإعلامي لرسول في تصريح نقله الإعلامي الرسمي لحزب الاتحاد الوطني اليوم، ان الأخير سيعود يوم غد سيغادر لندن ويعود الى السليمانية.

وأضاف ان رسول قد خضع الى فحوصات وعملية جريحة، مردفا بالقول ان وضعه الصحي حاليا جيد جدا.

وتابع ملاحمزة ان رسول سيعود عبر مطار السليمانية الدولي، وسيكون جمع غفير من رفاقه، ومحبيه بانتظاره.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close