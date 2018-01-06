ماذا تعرفين عن شعر اللانوغو للمولود؟

قديماً اعتقدت الأمهات أن حرقة المعدة التي تصيب الحوامل في الأشهر الأخيرة من الحمل سببها شعر المولود، ولكن الأطباء ظلوا يؤكدون خطأ هذا الاعتقاد حتى أثبتت دراسات علمية حديثة أن الأمهات الحوامل اللواتي يعانين من حرقة المعدة يلدن أطفالاً مع شعر كثيف، ويرجع ذلك إلى تأثير هرمون الإستروجين على الجنين في الرحم واختلاف نسبته من سيدة لأخرى.

علمياً “لانوغو” هو اسم الشعر الرقيق والناعم الذي يظهر في جميع أنحاء الوجه والكتف، والظهر للمواليد الجدد، وإليك هذه المعلومات عنه:

_ هذا الشعر يتطور عادة أثناء نمو الجنين داخل الرحم ويختفي بين الأسبوع 36 إلى 40 للحمل.

_ إذا ولد الطفل مع بقاء كمية من الزغب في جميع أنحاء جسمه، فمن المحتمل أن يتساقط هذا الشعر قبل أن يكمل شهره الرابع.

_الهدف الأساسي من نمو شعر لانوغو هو حماية الجنين خلال فترة وجوده في الرحم.

_ كما يتكون على جلده مادة تشبه الجبن تدعى “فيرنيكس” لمنعه من الالتصاق في الرحم.

_وعلى ذلك فشعر الـ “لانوغو” بمثابة سطح لاصق لمادة الفيرنيكس للبقاء على جلد الطفل دون أن يتحلل في السائل الذي يحيط بالجنين، وبالتالي فكل شيء له حكمة في خلقه ولا تملكين سوى قول :سبحان الله.