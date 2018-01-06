ما هي مخاطر تقديم البسكويت للطفل؟

يحتوي على دهون مهدرجة

تعتقد الأمهات أن تقديم البسكويت للطفل بعد عمر أربعة أشهر سيكون من الأطعمة الصلبة الآمنة للطفل، والتي تحقق له المزيد من التغذية السليمة، ولكنها تقع في خطأ كبير لأن البسكويت له عدة مخاطر بالنسبة للطفل يشير لها طبيب الأطفال “محمد أبو داوود”.

• تقوم الأم بخلط البسكويت بالشاي لكي تحصل على مزيج يشبه مزيج السيريلاك، ولكن الشاي له الكثير من المضار أهمها منع امتصاص الحديد والذي يعتبر من المعادن الهامة للطفل، سواء لنموه الجسمي، أو العقلي، أو الحركي فنقص الحديد يفقده شهيته لباقي الأطعمة المفيدة.

• البسكويت المتوافر في الأسواق يحتوي على نسبة عالية من السكر التي تسبب نقص مناعة الجسم للأمراض.

• البسكويت يحتوي على دهون مهدرجة تسبب الأمراض للطفل مستقبلاً.

• يحتوي البسكويت على حليب كامل الدسم غير مناسب لتغذية الرضع.

• السكر المتوفر في البسكويت بكثرة يسبب تسوس الأسنان.

• إذابة البسكويت في الشاي يعرض الطفل لخطر الكافيين المتوفر في الشاي وغير المرغوب به للرضيع.

وعلى ذلك يجب أن تستخدم الأم البسكويت المتوافر في الصيدليات، وحسب إرشادات طبيب الأطفال.