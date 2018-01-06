نائبة كردية تكشف عن تفاصيل لقاء وفد المعارضة الكردستانية مع العبادي

كشفت النائبة عن حركة التغيير شيرين رضا, السبت, عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الوفد الحزبي المعارض ورئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد, مشيرة الى ان العبادي يسعى الى تحويل جميع موظفي الإقليم الى موظفين اتحاديين.

وقالت رضا في تصريح ، إن “اللقاء الذي جمع الوفد الكردي المعارض المؤلف من الجماعة الإسلامية وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني حقق طفرة نوعية في رسم مستقبل العلاقات بين بغداد واربيل”، مبينة أن “الوفد ابلغ تأييده المطلق للعبادي بشأن فرض السلطات الاتحادية على الإقليم بضمنها تسليم المطارات والمنافذ الحدودية وآبار النفط وجميع الموارد الاتحادية كما هو الحال في المحافظات المتبقية ومحاربة الفساد”.

وأضافت، أن “العبادي مستعد لتسليم رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر دون الحاجة الى تسليم الأموال الى حكومة الإقليم، فضلا عن حل جميع الأزمات السياسية والاقتصادية في الإقليم”، مشيرة إلى أن “العبادي دعا خلال اجتماعه إلى تسليم المطارات والمنافذ الحدودية وجميع الاموال الاتحادية بضمنها مبالغ تصدير النفط من الإقليم ضمن الدستور الاتحادي وحل جميع الازمات السياسية في اربيل”.

وتابعت رضا، أن “العبادي لا ينوي تسليم مستحقات الموظفين مطلقا الى اربيل بل التعامل وفق البطاقات الذكية لضمان عدم الاستقطاع منها كما يفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مشيرة إلى أن “تسليم بغداد لرواتب موظفي كردستان سيزيل الضغوط الحزبية التي تمارسها الاحزاب الحاكمة وستعيد ثقة المواطن الكردي بالحكومة الاتحادية”.انتهى 25د