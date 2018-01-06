وفد كوردي للمالكي: ممتنون لجهودك لانهاء معاناة شعبنا

بحث نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مع وفد من الاحزاب الكوردية، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والمسائل العالقة بين المركز والإقليم.

واكد المالكي في بيان “أهمية إنهاء المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بموجب الدستور وتأمين رواتب موظفي اقليم كوردستان، وتجاوز حالة التوتر بما يجنب الشعب العراقي بجميع مكوناته اَي خطر أو تهديد، مشددا على ضرورة الا يدفع المواطن العراقي ثمن الخلافات السياسية”.

من جانبه أعرب الوفد حسب البيان، عن امتنانه “لمواقف نائب رئيس الجمهورية الداعمة لإنهاء معاناة الشعب الكوردي”، مؤكدين “ضرورة ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في مركز القرار السياسي وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشاكل من خلال المباحثات والحوارات الجادة بين الأقليم والمركز وفق الدستور”.