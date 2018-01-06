وليد الحلي في عيد الجيش : انتصاراتكم وحدت العراقيين وأسقطت مخططات الأعداء

هنأ الدكتور وليد الحلي الجيش العراقي والقوات الامنية بكل أنواعها و الحشد الشعبي والبيشمركة بعيد الجيش العراقي والانتصارات التاريخية التي تحققت بقيادة القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي.

وأضاف خلال كلمته التي القاها في احتفالية نادي الصيد في بغداد بمناسبة الذكرى ٩٧ لتأسيس الجيش العراقي، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي نصرنا ومكننا من الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وصون كرامتة بسواعد العراقيين المُضحين من المقاتلين الاشاوس وبدماء الشهداء الأبطال والجرحى .

مشيرا الى إن قواتنا الامنية اثبتت للعالم انها القوات التي خاضت اصعب واشرس المعارك و دحرت عصابات داعش، واثبتت التزامها بقيم ومبادىء حقوق الانسان، وانتصرت عليهم بروح وطنية وعزم، هي مستعدة لدحر اي عدوان على العراق، ومستمرة في الحفاظ على أمنه واستقراره .

مؤكدا على اهمية بقاء القوات الامنية في حالة استعداد عالية من القوة والعقيدة والتأهب لافشال اي محاولة للنيل من وحدة العراق وسيادته ، ومكافحة الفساد بانواعه، والاستمرار في اعمار العراق وتخليصه من اثار الماضي وصانعيه .

المكتب الاعلامي للدكتور وليد الحلي

الامين العام لمؤسسة حقوق الانسان في العراق

بغداد في ٦ كانون الثاني ٢٠١٨ م