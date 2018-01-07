الأزهر ينوي فتح فروع جديدة في كوردستان وست دول

أعلن المتحدث باسم جامعة الأزهر أحمد زارع، اليوم السبت، عزم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر افتتاح فرع لها في إقليم كوردستان العام الحالي.

ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن زارع قوله إنه “وحرصا على نشر حقيقة الإسلام ومواجهة الفكر المنحرف تتبنى المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ستراتيجية كاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية مثل داعش وغيرها”.

وأضاف زارع أن “المنظمة التي يترأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب تسعى لافتتاح نوافذ جديدة لها بمختلف الدول”، مبينا انه “سيتم خلال العام الجديد تأسيس 7 فروع جديدة للمنظمة في كل من كوردستان واليمن والنيجر وأفغانستان ونيجيريا وأوكرانيا والفلبين”.

يشار الى ان لمنظمة خريجي جامعة الأزهر حاليا 15 فرعا بدول مختلفة.