الجعفري يمتنع عن المشاركة في الانتخابات.. والفياض مرشح “تسوية”

كشفت انباء، السبت، ان وزير الخارجية إبراهيم الاشيقر الجعفري، لا ينوي الترشح للانتخابات المقبلة، وفيما رجئت إعلان الاخير عن ذلك قريباً، اوضحت إن امتناع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عن الترشح جاء لطرحه لاحقا كمرشح تسوية عقب الانتخابات المقرر إجرائها في 12 أيار المقبل.

وذكر مصدر مطلع، في تصريح خص به سكاي برس، ان “وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لن يقوم بترشيح نفسه للانتخابات المقبلة، اضافة الى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض”، مؤكدة ان “امتناع الاخير جاء لطرحه كمرشح تسويه للحكومة المقبلة”.

وكان مكتب الفياض اعلن اليوم، ان “فالح الفياض لن يرشح للانتخابات المقبلة”، مشددا على ان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد امر حيوي لترسيخ النظام الديمقراطي”.

جدير بالذكر انه اعلن الفياض في الـ 25 من تشرين الثاني الماضي عن ولادة حركة عطاء لتكون رقما مهما في الساحة السياسية العراقية الجديدة.