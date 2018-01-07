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الجلبي يعود لمهامه بكوردستان

عاد وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان سنان الجلبي لممارسة مهام عمله بعد عودته من رحلة علاجية في تركيا.
وكانت بعض المواقع قد ادعت ان الجلبي ترك الاقليم نهائيا وهاجر مع اسرته الى تركيا واستقر فيها.
إلا ان المتحدث باسم وزارة العدل الكوردستانية قال ان الوزير الجلبي سافر الى خارج الاقليم بداعي العلاج من وعكة صحية المت به وعاد مؤخرا وهو الان يزاول مهام منصبه بشكل اعتيادي.
واضاف ان الحالة الصحية للجلبي مستقرة وقد نصحه الاطباء بالتزام الراحة لمدة 45 يوما لايمارس خلالها العمل كونه اجريت له عملية جراحية في تركيا، مستدركا انه عاد لمزاولة عمله في الوزارة اعتبارا من 28 من شهر كانون الاول الماضي وهو يمارس اعماله اليومية بشكل اعتيادي.
وتولى سنان الجلبي وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان عن حصة المكون التركماني في الاقليم.

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