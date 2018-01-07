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السفير الامريكي يتجاهل زيارة الحكيم.. الاحزاب الإسلامية غير مرحب بها بعد الآن

كشفت تسريبات من خلف الكواليس، ان زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم زار مؤخرا السفارة الامريكية في بغداد لمقابلة السفير دوغلاس سيليمان، لكنه قوبل بتغاضي الاخير.

وذكرت التسريبات، ان “احد مستشاري تيار الحكمة، يحمل الجنسية الامريكية، رتب موعدا للقاء الحكيم مع السفير الامريكي دوغلاس سيليمان، لكنه تفاجئ لاحقا بأن اللقاء مع موظف سياسي في السفارة وليس شخص السفير، الامر الذي اغضب الحكيم وتسبب بمشاكل مع مستشاريه”.

واضافت التسريبات، ان “الحكيم بقي في الانتظار عند السفارة لما يزيد على النصف ساعه، ليتفاجئ لاحقا، بالشخص الذي قابله وهو موظف في السفارة”.

وتابعت ان “السفارة تحدثت مع الحكيم بأستهجان مبلغة إياه بأن واشنطن لا ترحب نهائيا بالأحزاب الاسلامية سنية وشيعية وإن تخلت عن جلدها”.

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