العبادي يجدد من النجف التزامه بنقل الصلاحيات إلى المحافظات

جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأحد، 7 كانون الثاني، 2018، التزام حكومته بنقل الصلاحيات إلى المحافظات.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان بأن “العبادي عقد اجتماعاً مع نواب ومحافظ وأعضاء مجلس محافظة النجف”.

وأضاف أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة واقع المحافظة والسبل الكفيلة للارتقاء بواقعها الخدمي والعمراني، حيث طرح نواب ومحافظ واعضاء المجلس العقبات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم المواطن النجفي في مجالات الأمن و الخدمات والصحة والمياه والزراعة والاستثمار ومحاربة الفساد والقطاعات الأخرى”.

وتابع أن العبادي أكد “أهمية تقديم الخدمات لأبناء النجف والإرتقاء بها، وأن يبذل المسؤولون في النجف أقصى جهد لخدمة المحافظة والارتقاء بها، مبيناً أنه برغم الأزمة المالية وضعف الإيرادات حققنا الانتصارات وتم السير بالاصلاح”.

ونقل البيان عن العبادي تجديد “التزامه بنقل الصلاحيات إلى المحافظات”.

وفي المقابل “بارك نواب ومحافظ وأعضاء مجلس المحافظة الانتصارات المتحققة والقيادة الحكيمة لحيدر العبادي في إدارة البلد” على حد تعبير البيان.

ووصل العبادي، صباح اليوم، إلى محافظة النجف، ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها إلى المحافظات العراقية المختلفة بين الحين الآخر بهدف الاطلاع على أوضاعها عن قرب، والاجتماع مع الحكومات المحلية.