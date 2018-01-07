القبض على مختلس 840 مليون دينار من وزارة العمل

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن تمكنها من تنفيذ أمر قبض بحق أحد المتهمين العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع جهات انفاذ القانون لإلحاقه الضرر المُتعمد بالمال العام باختلاس مبلغ 840 مليون دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان ان فريقاً من شعبة الإسناد والضبط القضائي في مديرية تحقيق بغداد ألقى القبض على المتهم الذي كان يروم الانتقال من داره والهرب مع عائلته، مبينة أنَّ عملية إلقاء القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، بعد إجراء التحري والمراقبة المستمرَّة .

وأضافت الدائرة أنَّ فريق العمل تمكن من ضبط مبلغ مالي مقداره (50,975,000) مليون دينار في منزل المُتَّهم، إضافة إلى ضبط سيَّارتين وعقود بيع وسندات خاصة بثلاثة عقارات تم شراؤها حديثاً ومسدس وثلاثة أجهزة من الهواتف المحمولة وجهاز (تاب) لوحي، فضلاً عن مجموعة من الكتب والقوائم والوصولات الخاصة بالرواتب.

وتابعت ان فريق الضبط التابع لمديريَّة تحقيق بغداد قام بتنظيم محضر ضبط أصولي بالمُبرزات المضبوطة وعرضه على قاضي التحقيق المختص.