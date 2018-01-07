النجيفي يعلن موقف “السنة” من العملية السياسية ومستقبل الموصل

أكد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، اليوم الاحد، ان مستقبل مدينة الموصل مرهون بمستقبل العراق والقدرة على اعادة بناء المؤسسات العراقية.

وقال النجيفي في منشور على صفحته في الفيسبوك ان “مرحلة داعش أقنعت المجتمع السني عموما والموصلي خاصة بخطأ مقاطعة العملية السياسية، وبهذا اضافت الجزء الأعظم من هذا المجتمع للتفاعل مع الوضع السياسي”.

وأضاف انه “بينما يسود التشويش السياسي ويصعب على الأطراف المتفاعلة التمييز بين الصالح والطالح ومنهم من يبحث عن الوجوه الجديدة بحثاً عن الامل المفقود، الا ان الحقيقة الغائبة ان مستقبل الموصل وما جاورها مرهون بمستقبل العراق والقدرة على اعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية ومكافحة الفساد بأسلوب مؤسساتي واقعي”.

واشار النجيفي الى ان “من يبحث عن مرشحين بلا مشروع او قدرة على مكافحة الفساد وبناء الدولة، فهو يعيش في دائرة وهم جوفاء”، حسب تعبيره.