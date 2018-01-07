باريس: بإمكان غرب كوردستان محاكمة الارهابيين الفرنسيين

أبدت وزارة العدل الفرنسية، عدم ممانعتها في محاكمة فيدرالية غرب كوردستان وشمال سوريا، للارهابيين الفرنسيين، المعتقلين لدى القوات الكوردية.

وقالت وزير العدل الفرنسية نيكولا بيلوبت في حوار مع قناة BFM TV، بأنه على الرغم من عدم اعتراف الحكومة الفرنسية، “بالدولة الكوردية لكن بإمكان السلطات المحلية هناك محاكمة الإرهابيين المتواجدين في المنطقة “، مشترطة ضمان حق الدفاع للارهابيين في المحاكمة.

واشارت بيلوبت، انه السلطات الفرنسية ستتدخل في حال عدم توفير الضمانات اثناء المحاكمة، موضحة بأن التدخل الفرنسي، سيكون اما من خلال سفارتها أو الصليب الأحمر أو المنظمات الإنسانية الأخرى.

وتعتقل وحدات حماية الشعب الكوردية عددا من الارهابيين الفرنسيين الذي انضموا لتنظيم داعش الارهابي في سوريا، فيما يطالب أهالي هؤلاء الارهابيين بمحاكمتهم في فرنسا.