برهم صالح يوجه رسالة بشأن ازمة اقليم كوردستان والعراق

اكد رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة برهم صالح، في رسالة وجهها، اليوم السبت، على وجوب الحفاظ على الحقوق الدستورية للكورد في العراق

وجاء في الرسالة التي عنونها بـ” رأي لحل الازمات العراقية المتواصلة”، انه للمرة الاولى في تاريخ الدولة العراقية يقدم معظم الكورد الحكم الرشيد على الشعارات القومية، حسب تعبيره.

واشار صالح الى ان الهزيمة العسكرية التي تم الحاقها بتنظيم “داعش” الارهابي في العراق وتبعات الاستفتاء في اقليم كوردستان والانتخابات النيابية المقبلة هي لحظة مقترق طرق في تاريخ العراق، مبينا ان هذه المرحلة الزمنية هي فرصة لتنظيم المسار وتوجيه البلاد نحو الازدهار والامان الذين يشكلان هدفا رئيسا للجميع.

لم يخف صالح وجود عدد من التحديات والعقبات الخطيرة، لافتا الى انه اذا لم تتم الاستفادة العاجلة من المكتسبات المتحققة في هذه المرحلة فان مخاطر جمة ستقف حائلا دون تحقيق الاهداف المرجوة.

وقال صالح وعلى هذا الاساس فان العراق بحاجة ماسة الى الحوار الداخلي الواضح لمعالجة الازمة التي تولدت في العملية السياسية لمرحلة ما بعد سقوط النظام السابق عام 2003 والتي ادخلت العراق في دائرة الازمات المتداخلة في اصلها والمختلفة في اوجهها.

واضاف ان جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم بالنتيجة اصيبوا بالاحباط من العمل الحكومي والعملية السياسية، لافتا الى ان الطبقات السياسية تواجه اتهامات التورط في الفساد في بغداد والبصرة والانبار والموصل واربيل والسليمانية.

واوضح صالح ان الفساد اصاب جسد الدولة العراقية وجعلها متآكلة واصبح المال المنهوب مصدرا لاغناء العنف والازمات المتواصلة، مشددا على ان العمل من اجل تجفيف مصادر الفساد امر حتمي من اجل انهاء هذه الدوامة ومنع تكرار ظهور الارهاب وهو شرط رئيس لاستعادة ثقة المواطنية بنظام الحكم الحالي.