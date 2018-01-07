بغداد تحتضن سلة غرب آسيا للأندية

كشف رئيس اتحاد كرة السلة الدكتورحسين العميدي، عن موافقة اتحاد غرب آسيا على إقامة بطولة غرب آسيا للأندية في العاصمة بغداد ما بين الثاني عشر ولغاية السادس عشر من شهر آذار المقبل.

وقال العميدي، إن اتحاد السلة تسلّم الموافقة الرسمية والتي جاءت بناءً على مصادقة الاتحاد الآسيوي على قرار اتحاد غرب آسيا لإقامة البطولة في بغداد، مبيناً أن الاتحاد بدأ بتشكيل اللجان التي ستقوم بالإجراءات اللوجستية بمختلف أنواعها بغية إخراج البطولة بأبهى صورة لها، لاسيما أن هذه البطولة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1988.

وتابع إن ستة أندية ستشارك في البطولة، وهم أبطال دول إيران ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين، فضلاً عن العراق الذي سيمثّله نادي النفط بطل أندية العراق للموسم الماضي، مشيراً الى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لغرض إكمال كل مرافق قاعة الشعب الدولي التي ستحتضن البطولة لكي تظهر بصورة مميّزة أمام الدول المشاركة والاتحاد الآسيوي، وهي فرصة طيبة تؤكد أن العراق بلد يمتلك مقومات إقامة البطولات على أرضه.

 بغداد/ المدى