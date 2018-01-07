تأجيل لقاء النجف والديوانية.. وأيمن مطلوب للشرطة

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إقامة مباراة فريقي النجف والديوانية على ملعب الإدارة المحلية في محافظة النجف بالساعة الثانية والنصف ظهر غدٍ الإثنين، بدلاً من موعدها السابق (اليوم الأحد) ضمن منافسات الدور السابع من جولة الذهاب لدوري الكرة الممتاز بالموسم الحالي الذي يشارك فيه 20 فريقاً من العاصمة بغداد والمحافظات.

وذكر مصدر مقرّب من إدارة نادي النجف الرياضي لـ(المدى) أن رئيس النادي خضير عباس، توصل الى اتفاق مع اتحاد الكرة يتضمن الإبقاء على ثلاثة لاعبين فقط من صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي مع المنتخب الأولمبي المتواجد حالياً في الصين للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي ستقام هناك خلال الفترة من 9-23 كانون الثاني الحالي، وإرجاع لاعبين الى العراق بالسرعة الممكنة من أجل اللعب في مباراة الديوانية على الملعب ذاته تحت قيادة المدرب ناظم شاكر، الذي كان قد هدّد بعدم خوضها نتيجة لاختيار المدرب عبد الغني شهد أمجد عطوان وفرحان شكور وبرهان جمعة وخضر علي وعلي كاظم، ضمن قائمته النهائية المكوّنة من 23 لاعباً، وهو خلاف ما أقرّه الاتحاد في اجتماعه الأخير بتواجد ثلاثة لاعبين من أيّ فريق مشارك في الموسم الكروي الحالي.

من جهة أخرى، يعاني فريق الزوراء المتصدّر غياب سبعة لاعبين أساسيين في المباراة التي سيحلّ فيها ضيفاً ثقيلاً على فريق زاخو في المباراة التي سيضيّفها ملعب دلال في محافظة دهوك بإقليم كردستان بالساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد ضمن الدور ذاته.

ورفض اتحاد الكرة، طلب إدارة نادي الزوراء بتأجيل تلك المباراة برغم تواجد أربعة لاعبين هم (صفاء هادي وعلي رحيم وحسين علي وإبراهيم بايش) مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم بعد دعوتهم من قبل المدرب عبد الغني شهد، بشكل أثار انزعاج الملاك التدريبي للفريق بقيادة أيوب أوديشو، من ذلك التصرّف الذي قام به الأول، مما شكّل فراغاً كبيراً في صفوف الزوراء الذي سيفتقد خدمات حارسه جلال حسن بعد إصابته في مباراة الإمارات وعدم اكتساب أمجد كلف الشفاء التام، فضلاً عن حرمان المدافع علي حسين رحيمة مباراة واحدة بناءً على عقوبة اتحادية تم اتخاذها من قبل لجنة الانضباط.

وفي الشأن ذاته، أبدت إدارة نادي الشرطة الرياضي عتبها الشديد على اتحاد الكرة من السفر المفاجئ للاعبين أيمن حسين وعلاء علي مهاوي بعد انتهاء مشوارهما مع المنتخب الوطني الى الصين برفقة وفد المنتخب الأولمبي للمشاركة في النهائيات الآسيوية دون إشعارها بكتاب رسمي.

وذكر مصدر مقرّب من الإدارة، أن نادي الشرطة الرياضي تسلّم كتاباً رسمياً من اتحاد الكرة يطلب فيه تفرّغ اللاعبين أحمد باسل وعلي لطيف فقط لصفوف المنتخب الأولمبي، ممّا ولّد امتعاضاً شديداً لدى مجلس إدارة النادي من هذا الأسلوب الغريب الذي قام به المدرب عبدالغني شهد، وطالبت اللاعبين أيمن حسين وعلاء علي مهاوي، بضرورة العودة الى العاصمة بغداد بالسرعة الممكنة لاحترام اللوائح والقوانين المبرمة معهما، لاسيما أن البطولة غير معترف بها وغير مدرجة على لائحة (الفيفا دي) فضلاً عن أن أيمن محرومٌ من اللعب مع الأولمبي في مباراتي ماليزيا والسعودية اللتين ستقامان يومي 10و13كانون الثاني الحالي، نتيجة عقوبة صادرة بحقه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

 بغداد/ المدى