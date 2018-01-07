تحالف القوى يحذر من اجراء الانتخابات: ستكون عقيمة

حذر عضو اللجنة الامنية في مجلس النواب عن تحالف القوى السنية حامد المطلك، اليوم السبت، من اجراء الانتخابات في موعدها وفق المعطيات الحالية، واصفا اياها بالانتخابات “العقيمة”.

وقال المطلك ان “ضرر اجراء الانتخابات سيكون خطراً جداً، اذا لم يجد المواطن القدرة على الذهاب الى صناديق الاقتراع بحرية كاملة”.

واضاف ان “الأسر غير مهيأة في المحافظات الغربية للانتخابات، ولم يعودوا الى اماكنهم بعد، كما ان البطاقة الالكترونية لم تحدث بالكامل”.

وتابع المطلك ان “ذلك سيجعل اصحاب رؤؤس الاموال الفاسدين يتحكمون بالاصوات كما يريدون، وعند ذلك ستكون انتخابات عقيمة لا نجني منها الا الضرر”.