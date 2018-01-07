تيار عمار الحكيم يعقد اول اجتماعاته في السليمانية

عقد تيار الحكمة الذي يقوده رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، اليوم السبت، او اجتماعات اتباعه في مدينة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال مسؤول العلاقات الوطنية لمكتب السليمانية للتيار السيد عيسى البرزنجي في تصريح صحفي، ان مكتب التيار في السليمانية عقد اول اجتماعاته في السليمانية.

واشار الى ان هدف التيار من هذا الاجتماع هو طرح عملهم ونشاطاتهم ومعالجة المشكلات التي يعاني منها، لافتا الى ان التيار قرر في الاجتماع ان يجمل كل مقرراته في محضر ورفعه الى مرؤوسيهم.

وتحدث البرزنجي عن ان تياره لم يواجه اية مشكلة في عمله في السليمانية، لافتا الى ان السليمانية هي مدينة الثقافة والمفكرين والشهداء والفلاسفة وكبار الشخصيات لذا فهي راس الرمح بالنسبة لطالبي الحرية.

وكان الحكيم قد اعلن في شهر تموز من العام الماضي عن استقالته من رئاسة المجلس الاسلامي الاعلى في العراق واسس تيارا جديدا اسماه تيار الحكومة الوطني في العراق تحت شعار العراق جسر للتواصل وليس ساحة للصراعات.