حماية العبادي تحتجز مجموعة من الاعلاميين وتمنعهم من دخول مؤتمره في النجف

قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان قوة من حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي، احتجزت عددا من الكوادر الإعلامية اثناء تغطية زيارته الى محافظة النجف، اليوم الاحد، بعد منعهم من دخول المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء.

و قال منسق الجمعية ان “مجموعة مِن كوادر القنوات احتجزوا في احدى غرف قصر الثقافة من قبل حماية رئيس الوزراء بعد منعهم من دخول المؤتمر الصحفي له في النجف و إلحاق أضرار بمعداتهم و كاميراتهم”، مضيفا ان “القنوات هي فضائية الاتجاه المراسل (عصام الفتلاوي) و المصور (وليد خالد) ، فضائية NRT عربية المراسل (حسام الكعبي) و المصورين جاسم العامري و اوس العبساوي، فضائية هنا بغداد المراسل حسنين الرفيعي و مراسل قناة اسيا الفضائية حيدر صالح”.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، احتجاز حماية رئيس الوزراء للكوادر الإعلامية و عرقلة عملها ، طالبت رئيس الوزراء بفتح تحقيق مباشر و فوري مع عناصر حمايته الذين قاموا بالاعتداء كوّن الامر مخالفة دستورية في حين مناط برئيس الوزراء تطبيق الدستور و القوانين العراقية .