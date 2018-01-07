شريط النجوم ……..

 باتت أنظار إدارة نادي ليفربول الأنكليزي تتجه الى الجزائري رياض محرز، مهاجم ليستر سيتي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض رحيل البرازيلي كونتينيو الى فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية أنكليزية، أن الألماني كلوب مدرب ليفربول، أعرب عن رغبته الشديدة في أن يكون محرز في مقدمة قائمة اللاعبين الأجانب الذين لهم القدرة في شغل الفراغ الذي سيتركه كونتينيو في حالة إتمام صفقة انتقاله الى فريق برشلونة الذي قدّم عرضاً بقيمة 160 مليون يورو الى إدارة ليفربول.

وأوضح كلوب، إن محرز سيشكّل ثنائياً هجومياً مع زميله المصري محمد صلاح في المباريات المقبلة التي تنتظر ليفربول في الموسم الكروي الحالي الانكليزي ودوري أبطال أوروبا 2018.

 يأمل مهاجم المنتخب الارجنتيني كارلوس تيفيز، التوصل الى صيغة اتفاق مُرضية مع إدارة فريق شانغهاي شينهوا الصيني، من أجل العودة السريعة الى بوينس أيرس للعب في صفوف فريق بوكا جونيور خلال الفترة المقبل.

وتسبّب عدم اندماج تيفيز مع ظروف الحياة في العاصمة الصينية بكين، في عدم تقديمه مستويات رفيعة مع فريق شنغهاي أحد أندية دوري المحترفين الصيني، برغم أنه يتقاضي 615 ألف يورو اسبوعياً، ما جعله أغلى لاعب في العالم.

وقال تيفيز خلال اللقاءات الصحفية والتلفازية التي أجريت معه، بأن دوري المحترفين الصيني هو عبارة عن محرقة لنجوم العالم الذين تدفّقوا الى الصين من أجل زيادة مداخيلهم المالية، لكنهم سرعان ما يندمون بعد اكتشاف الحقيقة هناك!