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طائرات التحالف الدولي تدمر اوكار داعش في بعشيقة

قصفت طائرات التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء 6/1/2015، مواقع تنظيم داعش الارهابي في ناحية بعشقية.
واوضح مصدر مطلع خلال تصريح خاص: ان طائرات التحالف الدولي وجهت 9 صواريخ لمواقع واوكار الارهابيين في ناحية بعشيقة، مما ادى الى الحاق خسائر كبيرة بالمجاميع الارهابية، مؤكداً ان القصف اسفر عن تدمير 4 سيارات نوع همر تابعة للارهابيين.
واكد المصدر ان القصف كان شديداً جداً واوقع خسائر كبيرة في صفوف الارهابيين.

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