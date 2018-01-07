طائرات التحالف الدولي تدمر اوكار داعش في بعشيقة

قصفت طائرات التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء 6/1/2015، مواقع تنظيم داعش الارهابي في ناحية بعشقية.

واوضح مصدر مطلع خلال تصريح خاص: ان طائرات التحالف الدولي وجهت 9 صواريخ لمواقع واوكار الارهابيين في ناحية بعشيقة، مما ادى الى الحاق خسائر كبيرة بالمجاميع الارهابية، مؤكداً ان القصف اسفر عن تدمير 4 سيارات نوع همر تابعة للارهابيين.

واكد المصدر ان القصف كان شديداً جداً واوقع خسائر كبيرة في صفوف الارهابيين.