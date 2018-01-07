قصفت طائرات التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء 6/1/2015، مواقع تنظيم داعش الارهابي في ناحية بعشقية.
واوضح مصدر مطلع خلال تصريح خاص: ان طائرات التحالف الدولي وجهت 9 صواريخ لمواقع واوكار الارهابيين في ناحية بعشيقة، مما ادى الى الحاق خسائر كبيرة بالمجاميع الارهابية، مؤكداً ان القصف اسفر عن تدمير 4 سيارات نوع همر تابعة للارهابيين.
واكد المصدر ان القصف كان شديداً جداً واوقع خسائر كبيرة في صفوف الارهابيين.
طائرات التحالف الدولي تدمر اوكار داعش في بعشيقة
قصفت طائرات التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء 6/1/2015، مواقع تنظيم داعش الارهابي في ناحية بعشقية.