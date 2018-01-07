عادل امام ينهي صداقة ليلى علوي والهام شاهين

مازالت المفاوضات مع ليلى علوي مستمرة بشأن قيامها ببطولة مسلسل “عوالم خفية” مع عادل إمام لكن ليلى لها شروط قاسية بحسب مصادر داخل فريق العمل منها ما يتعلق بأجرها وطبيعة دورها إلى جانب مطالبتها بالعديد من التعديلات على السيناريو.

وحتى الآن لم يتوصل المنتج والمخرج رامي إمام إلى اتفاق نهائي مع ليلى علوي التي احتفلت بعيد ميلادها منذ أيام.

وأكدت المصادر أنه في حال عدم الوصول لاتفاق نهائي مع ليلى فإن المرشحة البديلة للعمل ستكون إلهام شاهين الأمر الذي يهدد بانتهاء صداقة الثنائي خصوصاً أن إلهام تعلم جيداً مدى الخلافات بين ليلى وبين فريق العمل والتي قد تتسبب في استبعادها من الدور ومع ذلك لم تبد أي اعتراض على أن تكون بديلة لها في العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين النجمتين ليلى وإلهام حيث ظهرتا سوياً مؤخراً في حلقة من برنامج “صالون أنوشكا” الذي تقدمه أنوشكا ويعرض بشكل أسبوعي كما شاركتهما الحلقة الفنانة يسرا وتحدث الثلاثي خلال الحلقة عن ذكرياتهن سوياً وكذلك عن علاقة الصداقة التي تجمعهن منذ سنوات طويلة.