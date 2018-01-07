غياب الدعم للمنتج المحلي في اسواق كربلاء يثير استياء السكان وسط تفشي البطالة والفقر

تشهد الاسواق الكربلائية ومراكز البيع بالجملة للخضار والفواكه هيمنة واضحة للمستورد على حساب المنتوج المحلي.

وشكا سكان كربلاء ( 105 كيلومتر جنوب بغداد) من انعدام الدعم الحكومي للمنتج المحلي والاعتماد بشكل رئيس على المنتجات الغذائية المستوردة، ما ادى لتفشي البطالة والفقر.

وقال المواطن جعفر إبراهيم، إن “بعض العوائل الكربلائية بدأت تعتاش على النفايات بسبب الفقر والعوز الكبير، وأهمال الحكومة لتوفير الرواتب وفرض العمل للبسطاء”.

فيما قال المواطن سليم محمد، إن “غالبية مصدر المنتوجات الزراعية في كربلاء من إيران والاردن، والحكومة لا تدعم المنتج المحلي، فيما تشهد البضائع المستوردة رواجاً كبيراً وأدى ذلك لتفشي البطالة في مدينة كربلاء”.

وتغزو المنتجات الغذائية المستوردة من دول الجوار الاسواق العراقية، فيما تعاني المنتجات المحلية اندثاراً واضحاً.

وتظاهر فلاحو البصرة الاسبوع الفائت اثر قيامهم بغلق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، احتجاجاً على دخول البضائع والمنتجات من دول الجوار.