في اي زمن ولد الجيش العراقي

نعم يجب على العراقيين دراسة المراحل التي مر بها الجيش والتدقيق فيها لمعرفة في اي مرحلة ولد جيشا يمثل كل العراقيين ويدافع عن العراقيين وعن العراق

فجيش صدام كان جيشا معاديا للشعب العراقي لان صدام جعل من عناصره عبيدا وخدما له هدفه ذبح الشعب واذلاله وقهره ونهب امواله فهدم بيوت العراقيين وهجر العراقيين واغتصب العراقيات ودفن العراقيين وهم احياء اطفالا و نساءا وشيوخا وشباب لا لشي سوى انهم شكوا الى الله من ظلم صدام وعناصر جيشه سوى انهم صرخوا من شدة الالم الذي صبه صدام واجهزته الامنية عليهم صبا

كان جيش صدام وكل اجهزته الامنية مقتصرة على عشائر معينة على مناطق معينة لا رأي لهم ولا موقف وصل الكثير من قادته عن طريق الكذب والتلفيق والتملق والرذيلة والتنازل عن كرامته وجعله مجرد عبد وضيع لهذا فان صدام لا يرتاح بل يشعر بالضيق والاختناق اذا ما شاهد شخص انسان شريف والويل كل الويل اذا صادف وان التقى ضابطا شجاعا شريفا فاما ان يقوم بقتله او يقوم بترويضه واخضاعه كما قال احد المقربين من صدام وهو المرحوم حامد الجبوري حيث يأمر بأرسال مجموعة من جلاوزته الى بيته ويقومون باغتصاب زوجته امه بنته اخته ويصورون تلك الجريمة البشعة ثم يدعونه الى حضرة الرئيس ويعرضون عليه تلك الصور التي تبين كيفية اغتصاب اهله فيصاب بالدهشة والانهيار وفي هذه الحالة يطلبون منه اما التعاون معهم اونشر نلك الصور الفاضحة وقتله وهكذا تمكن من ذبح الكثير ولم ينج منه الا الذي هرب او خضع لشروطه وقبل بالامر الواقع

المعروف ان صدام اعرابي متخلف يعاني من نقص اخلاقي شديد لا يحب ان يلتقي بأنسان شريف يعتز بكرامته ويفتخر بشرفه حتى انه امر بنقل احد الضباط الذي كان من ضمن وفد جاء للقاء لانه اطول منه وقيل ان ذلك الضابط اختفي لا يعرف شي عن مصيره

المعروف ا ن ال سعود عملوا المستحيل من اجل اشعال نيران الفتنة والخراب في ايران وتدمير ايران ارضا وبشرا وتدمير شمس الحرية التي اشرقت من ايران مثلا أغرت ساسة جنرالات اسرائيل امريكا الا انها لم تجد من يستجيب لها فوجدت في الطاغية صدام الوسيلة لتحقيق هدفها وهي تدمير ايران والعراق وذبح الشيعة في العراق وايران

لو عدنا الى الايام الاولى ايام تأسيس ت الجيش العراقي فكان جيشا طائفيا يعتمد على طائفة على منطقة على عشيرة على عائلة في حين ابعدوا الشيعة الذين يمثلون اكثر من 60 بالمائة من سكان العراق حيث كانوا يعتبرونهم غير عراقيين ولا يمكن الثقة بهم واستمرت هذه الحالة حتى ثورة 14 تموز عام 1958 حاولت ان تقلل من قسوة ونازية هذه الحالة فسمحت لبعض الشيعة بالدخول الى الكليات العسكرية وهذه الحالة اغضبت دعاة الطائفية والعنصرية النازية فأعلنوا الحرب على العراق والعراقيين وتمكنوا من ذبح الثورة وزعيمها واهدافها وعادت الطائفية والعنصرية

واصبح الجيش العراقي في خدمة الطاغية الحاكم والدفاع عنه وكانت مهمته ذبح العراقيين حتى ان صدام امر قادته برفع شعار لا شيعة بعد اليوم بحجة انهم اسرى اتى بهم جده من جزيرة الواق واق وانهم لا يملكون شرف ولا كرامة

وما حروب صدام العبثية ضد ايران او ضد الكويت كانت مجرد تلبية لرغبة ال سعود واسرائيل وكان الطاغية قد قبض الثمن مسبقا عن اي حرب جريمة قام بها فكان صدام مجرد رئيس عصابة اجرامية للأيجار ولمن يدفع اكثر

فخلال الاتفاق بين ال سعود وعصابة صدام اختلفوا حول المبلغ فرد ال سعود على صدام لماذا هذا الغضب هل قتل اباك اخاك ابن احد من ابناء العوجة الجميع تعيش في نوادي الدعارة والرذيلة والخليج واوربا فالذي يقتل هو الشيعي والذي يهجر هو الشيعي والتي تذل هي الشيعية وهذه امنيتك ورغبتك

هذا هو جيش صدام وهذه حي حقيقة ورغبة صدام

ربما هناك من يقول لا تعمم الامر وانا لا اعمم ابدا نعم هناك اعداد كثيرة طيبة ومخلصة الا انهم لا حول لهم ولا قوة مراقبين ومحاصرين تعد انفاسهم وخطواتهم ليس لديهم اي دور ولا مهمة

المعروف ان صدام كان يتوقع ان امريكا لا تقوم بالاطاحة بحكمه بل ستفعل معه كما فعلت في عام 1991 ثم تتراجع لهذا لم يعبأ بالقوات الامريكية لان تدمير الوسط والجنوب وذبح ابنائه على يد القوات الدولية في صالحه لهذا وضع قواته الخاصة والقوية بعيدة عن مواجهة امريكا في الانبار صلاح الدين

وكان يتوقع في حالة توقف امريكا سيقوم العراقيون بالثورة وخاصة ابناء الوسط والجنوب وابناء الشمال ضد صدام فيأمر جيشه وقواته الامنية بالتحرك لذبح العراقيين وخاصة ابناء الوسط والجنوب وابناء الشمال ويزيلهم من الوجود وهذا هو الاتفاق بين ال سعود وصدام لكن الامور سارت خلاف ذلك

فابناء الوسط والجنوب والشمال رحبوا بالقوات الدولية واعتبروها قوات تحرير وانقاذ واستقبلوها بالورود والقبل وضموها الى صدورهم و واخذوها بالاحضان من البصرة الى بغداد حتى ان القوات الدولية أخذوا يطلبون من الاطفال النساء الشباب الابتعاد عنهم وعدم التجمع حولهم خوفا عليهم من هجمات الكلاب الوهابية والصدامية وبعص لصوص الشيعة

لو كانت هناك قيادة عسكرية مهنية تملك حرية وكرامة لدرست الوضع بدقة لوقفوا ضد جنون صدام ولو فرضنا لا يملكون الجرأة في ذلك كان يمكنهم القدرة بعد تحرير بغداد وهروب صدام من بغداد وتعلن انها في خدمة العراق ومن اجل حمايته وتعلن اعترافها بالامر الواقع وتساهم في احلال الامن ومنع جلاوزة صدام من حرق دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة ونهبها الا اننا لم نجد اي قيادي من قادة الجيش فعل ذلك بل نرى خلاف ذلك اما هرب واختفي واما ساهم في نهب اسلحة الدولة ومحتوياتها خوفا من صدام وزمرته او انتمى الى داعش الوهابية

يقول وعد الحمداني احد قادة صدام الدبابات الامريكية على ابواب بغداد ودعا صدام القيادة العسكرية الى الاجتماع وفعلا اجتمعنا فبادرنا الرئيس بقوله لا تهتموا ولا تنشغلوا بالدبابات الامريكية فكلها مندحرة منهزمة مدمرة المطلوب منكم في هذه الحالة ان تهتموا بتحرير فلسطين وتضعوا الخطط لتحريرها

فقال مقدم البرنامج ما هو ردكم عليه فصمت القائد بعض الوقت وقال من يملك الجرأة على الرد

وهذا دليل على ان صدام اكمل المهمة التي كلف بها وان اللعبة التي بدأت في 8 شباط عام 1963 وانتهت في 9-4 -2003 وهذه الحقيقة اقرها واعلنها ممثل صدام عندما صرخ انتهت اللعبة يعني صدام وحروبه وجيشه وحزبه كلها مجرد لعبة لعبها الموساد الاسرائيلي وبقرهم الحلوب ال سعود وكان صدام مجرد آلة يلعب بها اعداء

لهذا حل جيش صدام بعد تحرير العراق من هيمنة ونفوذ صدام وعائلته وكان قرارا صائبا انقذ العراق والعراقيين من عودة صدام وزمرته

المؤسف والمؤلم ان المجموعة التي حكمت العراق بعد التحرير انقسمت الى مجموعات كل مجموعة تتحرك وتعمل وفق مصالحها الخاصة ومنافعها الذاتية مما سهل عودة عناصر كثيرة من عناصر جيش صدام وقادته وتسلموا مناصب عالية وذات نفوذ فأسسوا جيش فضائي مبني على الرشوة والمحسوبية والمنسوبية هدفه يحمي المجموعات التي ساعدته في الانتماء اليه وهكذا اخترق من قبل المجموعات الارهابية والصدامية والفاسدة واصبحت لهم اليد الطولى

وعند اقل مواجهة مع داعش الوهابية الصدامية الفاسدة انهار هذا الجيش واستسلم وهرب وتمكنت داعش الوهابية الصدامية من احتلال ثلث مساحة العراق وتهجير ثلث سكان العراق وذبح مئات الألوف واسر الألوف من نساء العراق واغتصابهن وبيعهن في اسواق النخاسة وتدمير كل معلم انساني وحضاري وكان في نيتها احتلال بغداد ومدن الوسط والجنوب وكان ذلك في استطاعتها لولا الفتوى الربانية التي اصدرتها المرجعية الدينية الرشيدة والتلبية السريعة من قبل العراقيين بكل اطيافهم والوانهم ومحافظاتهم وتشكيلهم الحشد الشعبي المقدس

وهكذا تصدى حشدنا المقدس للهجمة الظلامية الوهابية الصدامية واوقف زحفها ومن ثم بدأ بمطاردتها وتحرير الارض التي احتلتها

فالحشد الشعبي المقدس وحد العراق ووحد العراقيين هذا اولا

فالتف العراقيون حول الحشد الشعبي المقدس

والتف العراقيون والحشد الشعبي المقدس حول الجيش و كل القوات الامنية فأعاد لها ثقتها بقوتها وزرع التفاؤل بمستقبلها واصبح ظهير قوي وامين لها

وصنع اروع الانتصارات التي اطلق عليها اهل الخبرة عبارة انتصارات معجزة اسطورية

وصنعت اعظم وافضل قوات امنية في العالم وتملك قادة من افضل قادة العالم

لهذا ندعوا الى تغيير يوم الجيش العراقي الى يوم أخر مثل يوم انطلاق الفتوى الربانية ويوم تأسيس الحشد الشعبي باعتبار الحشد الشعبي هو جزء من الجيش العراقي نامل ذلك

مهدي المولى