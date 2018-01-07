كوردستان تبلغ ايران رسميا احتجاجها

اعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن ابلاغ ايران رسيما رفضها تصريحات مسؤولين في طهران اتهمت اربيل بدور بالتظاهرات الشعبية.

واجتمع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان فلاح مصطفى، اليوم الاحد، مع نائب القنصل الايراني العام في اربيل سيامك برهاني، وابلغه رسميا قلق ورفض حكومته تجاه تصريحات الامين العام لتشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي الذي اتهم اربيل بالتخطيط وادارة التظاهرات الاحتجاجية التي تعم المدن الايرانية منذ اسبوعين.

وجاء في بيان لدائرة لعلاقات الخارجية لحكومة الاقليم ان اللقاء تم بحضور المدير العام في الدائرة عبدالله اگري، واكد فيه فلاح مصطفى ان تصريحات رضائي منافية للمبادئ والقوانين الدولية في العلاقات بين الجانبين كونها حملت الكثير من الاتهامات المفبركة التي لا اساس لها، لافتا الى انها ليست المرة الاولى التي يكيل فيها كبار المسؤولون الايرؤانيون مثل هذه الاتهامات جزافا ومطالبا اياهم اذا كان للمؤما اليه اية ادلة بهذا الشأن اظهارها للملأ.

وعد مصطفى هذه الاتهامات غير لائقة ومنافية للعلاقات بين الاقليم وايران، مؤكدا على ان حكومة الاقليم ترغب بعلاقات ودية مع جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي.

ونوه البيان الى ان نائب القنصل الايراني سيامك برهاني اكد انه سيحمل مشاعر القلق بشكل جدي وسيقوم بنقلها الى كبار المسؤولين في بلاده.

واضاف البيان ان برهاني طرح عددا من الملاحظات وقال انهم يعمل مع حكومة الاقيم عن كثب وان الجانبين متفقان على اعلى المستويات على ادامة وتوسيع العلاقات الثنائية، لافتا الى انه بهذا الصدد هناك تفاهم بشأن جميع المسائل.