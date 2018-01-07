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كوردستان والكويت تبحثان الواقع الدراسي وأوضاع النازحين

بحث وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان بشتيوان صادق، اليوم الاحد، مع القنصل التركي في الاقليم الواقع الدراسي وأوضاح النازحين في كوردستان.

وذكر بيان لوزارة التربية الكوردستانية ان القنصل الكويتي في اقليم كوردستان عمر أحمد الكندري زار وزير التربية بشتيوان صادق في مقر الوزارة، حيث جرى بحث عدة أمور تخص واقع الدراسة في اقليم كوردستان.

وأوضح البيان ان “زيارة القنصل الكويتي تهدف الى انشاء علاقات وتنسيق اكثر مع وزارة التربية للاستفادة من تجربة الجانبين”.

وتابع البيان ان “الجانبين أكدا على استعدادهما لتقديم كافة انواع الدعم والتعاون”، مشيرا الى انه “تم التطرق خلال الاجتماع الى أوضاع النازحين من المحافظات العراقية الى اقليم كوردستان”.

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