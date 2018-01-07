لخوص الانتخابات المقبلة.. الأحزاب الكوردستانية في كركوك تعمل على تشكيل قائمة مشتركة

تعمل الأحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك على تشكيل قائمة مشتركة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما قال أحد المسؤولين إننا ننوي أن نسمي هذه القائمة بـ “كركوك هويتنا”.

وعقدت الأحزاب الكوردستانية ما عدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، 07 كانون الثاني، 2018، اجتماعاً في مكتب منظمات كركوك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وناقشت فكرة تشكيل قائمة كوردستانية مشتركة باسم “كركوك هويتنا”.

وقال مسؤول الفرع السادس في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في كركوك، مولود رسول، “في الاجتماع كان هناك اجماع على تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات العراقية المقبلة”.

وبشأن موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني حيال ذلك، قال رسول، إن “ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يشارك في الاجتماع لكن أعتقد ليس لديه أي اعتراض حول تشكيل قائمة مشتركة”، موضحاً أن “الأخوة في حركة التغيير كانوا يؤيدون الفكرة إلا أنهم أجلوا قرارهم إلى ما بعد اجتماع المجلس الوطني للحركة”.

وحول اسم القائمة المشتركة المقررة تشكيلها، أفاد رسول: “بالاجتماع كان هناك اجماع على تسمية القائمة بـ (كركوك هويتنا)”، لافتاً إلى “أننا سنسلم القائمة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق”.

في ذات السياق، أكد مسؤول الفرع الثاني في الاتحاد الوطني الكوردستاني بكركوك، جمال شكور، إن “القائمة التي تشكيلها ستكون مفتوحة وقد يشارك فيها الاخوة العرب والتركمان”، موضحاً أننا نأمل أن يتم تشكيل هذه القائمة بشكل مشترك لأن كركوك بأمس الحاجة إلى هكذا قائمة”.

وحول سبب عدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الاجتماع، قال مسؤول الفرع الثالث لحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد خورشيد، “إننا نرى كركوك محتلة وتم بيعها في صفقة لذلك لن نشارك في اي اجتماع يعقد في المدينة المحتلة”، مؤكداً أن حزبه يرى في تشكيل قائمة كوردية في كركوك وأي مكان آخر عمل جيد وتدخل في إطار مصلحة الكورد”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، قد عبر اليوم الأحد، 7 كانون الثاني، 2018، عن تأييده لمشاركة الأطراف الكوردستانية في الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل بقائمة واحدة.

ترجمة وتحرير: آزاد جمكاري