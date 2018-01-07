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مرتبة متدنية للعراق بحرية التعبير ومرصد يرجعها لـ7 اسباب

اعلن مرصد الحريات الصحفية اليوم الاحد ان العراق يحتل المرتبة 158 من 180 دولة، التي تصدرتها عربيا تونس في الحريات الصحفية ضمن تقرير منظمة مراسلون بلاد حدود الفرنسية.
وقال مدير المرصد زياد العجيلي ان المؤشرات في التقرير تعتمد على عدة امور قانونية واجتماعية ومساحات استخدام الانترنت والقوانين التي يلاحق من خلالها الصحفيون والشفافية في مؤسسات الدولة وتمثيل المكونات في وسائل الاعلام الرسمية وتغطية خطابات المعارضة في الاخيرة.
وتابع ان “هذا التقرير لايتحدث فقط عن حرية الصحفيين في الحركة وانما عن حرية التعبير وتعامل السلطات معها بشكل عادل”.

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