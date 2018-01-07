مشروع تزويج الشباب يحتفي بتزويج نخبة جديدة

الناصرية /حسين باجي الغزي

Sat6=1-20186:00pm

تزامنا مع انتصارات جيشنا وحشدنا على فلول داعش الإرهابية وتطهير ارض الوطن الحبيب وبمناسبة عيد الجيش الأغر ..نظمت مؤسسة النخبة للثقافة والإعلام (كرنفال النصر والانجاز ).

كرمت خلاله المتميزون من أبناء المحافظة وأصحاب المنجزات لعام 2017 من الإعلاميين والصحفيين والمساهمين والداعمين لقواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي .

الاحتفال الذي أقيم مساء السبت 6-1 وعلى قاعة البيت الشامي على ضفاف الفرات وبحضور جماهيري غفير وبحضور العديد من القامات الإعلامية والفنية والرياضية وتم فيه الإعلان عن تزويج 4 شباب آخرين ضمن مشروع الإمام القاسم لتزويج الشباب المجاني ليصل عدد الشباب المتزوجون الى عشرون شابا تكفل المشروع بتأمين كافة احتياجات ومستلزمات الزواج مجانا .

وقال الإعلامي على الملا الخزاعي المشرف على المشروع انها لمناسبة عظيمة وجميلة وبمناسبة يوم جيشنا الأغر وانتصارات القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحرير كامل الأراضي العراقية ..أن نحتفي اليوم بأكمال مراسيم تزويج أربعة من الشباب ضمن مشروعنا المبارك والذي يسعى الى تزويج شبابنا من إبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي والتكفل بكل متطلبات الزواج عبر تبرعات يقدمها الميسورين والمؤسسات الخيرية .. وشرطنا الوحيد هو ان يحمل وليدهم الأول أسم احد شهدائنا الإبرار أكراما وتثمينا لدماء الشهداء وفاءا لهم .

وكرمت خلال الكرنفال مديرية النشاط الرياضي واتحاد الصحفيين العراقيين وشركة أور وفريق الطاولة لجهودهم المتميزة في تحقيق الانجاز ومساندة القوى الأمنية وعدد من المؤسسات الأخرى .

أنتهى .