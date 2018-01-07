( من هنا وهناك ) متى نحاسب هؤلاء ؟ نماذج من اعضاء دولة القانون المالكية

( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون )

انقل ما قراته ودونته ونسيت كتابة المصدر فمعذرة لصاحبه

1 _ ( من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ) ( كشفت قصة ولدي ادم ان في الناس نوعين : معتديا ومعتدى عليه ولحماية هذا من ذاك وصيانة الحياة ونظامها جعل الله لكل معتد عقوبة يستحقها واعتبر قتل بريئ جريمة الجرائم كلها , فقوله تعالى ( من اجل ذلك ) اشارة الى جريمة القتل من حيث هي وليس اشارة لقصة قابيل وهابيل وان كانت هي السبب الباعث على التشريع

2 _ ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا , او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ) ( المراد بمحاربة اللة ورسوله ان الاعتداء على الناس اعتداء على الله ورسوله ومن اجل هذا كانت عقوبته حدا من حدود الله والمراد بالفساد في الارض هنا قطع الطريق وتلتقي في هذة الجريمة عدة جرائم منها , اخافة الامنيين والتمرد على الحكم والمجاهرة بالاجرام , واراقة الدماء ونهب الاموال وهتك الاعراض , والمراد بالمفسد كل من حمل السلاح لاخافة الناس بالضرب او القتل او السلب او الاهانة او الاعتداء على الاعراض مسلما كان او غير مسلم فعل ذلك في بر او بحر في ليل او نهار في مصر او غير مصر تسلح بسيف او مسدس او عصا او حجارة فالعبرة باخافة الناس على انفسهم او اموالهم او اعراضهم , ونصت الاية على اربع عقوبات 1 _ التقتيل وجاء بصيغة المبالغة اشارة الى ان القتل لابد منه ولو ان قاطع الطريق قتل نفسا وعفا عنه ولي المقتول فلا يعفى عنه , قيل للامام الصادق ع : ارايت لو اراد اولياء المقتول ان ياخذوا الدية ويدعوه الهم ذلك ؟ قال : لا عليه القتل , 2 _ يصلبوا : جاءت بصيغة المبالغة ايضا والمبالغة فيه كالمبالغة في القتل , 3 _ قطع الايدي والارجل من خلاف : اي اذا قطعت اليد اليمنى قطعت الرجل اليسرى والمبالغة اظهر من المبالغة في القتل والصلب لتكرار التقطيع , 4 _ النفي الى بلد ناء عن بلده يحس فيه بالغربة والتشريد ( والغريب ان عصابة البعث استعملت كل هذة العقوبات في عراقيين نزيهيين شرفاء مخلصين وطنيين وملتزمين دينيا وحملة شهادات عليا وعلماء دين وشيوخ ونساء واطفال هم خيرة صنوف العراق بلا ذنب فلعن الله من بدل القصاص منهم ) راجع مقلتنا موقف الامام علي ع من القتلة الاهابين ( قال الامامية ان ( او ) تدل بظاهرها على التخيير وعيله يترك الامر لاجتهاد الحاكم من تنفيذ ما تدرا به المفسدة وتقوم به المصلحة من القتل او الصلب او القطع او النفي )

3 _ ذكرنا ان عصابة البعث قتلت 2 مليون عراقي بوثائق جمعها سياسيون اوربيون واساتذة جامعات واعلاميون ذكر الدكتور المجاهد عبد الصاحب الحكيم اسم الكتاب والف الدكتور عبد الصاحب كتابا في 950 صفحة فيه اسماء المجاهدات اللواتي اعتدى رجال امن ومخابرات صدام اللقطاء عليهن وصدام لقيط ويعرفه اهل العوجة وكان يزور قبر امه ولم يزر يوما قبر والده !!!!!!! عدا من قتلوا في حروب صدام اللعين مع الجيران

4 _ استشهد وجرح منذ 2003 ولحد الان 1,5 مليون + نصف مليون ماتوا بصورة غير مباشرة من التفجيرات والاعمال الارهابية البعثية

5 _ عثرت على ورقة بين ملفاتي فيها الخبر التالي ( تاريخها 11 _ 2 _ 2013 ( ماجد سعيد المالكي عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس ( محافظة بابل او كربلاء ) مجد البعثثين وطالب بتعيينهم لادارة الملف الامني , اعلن ذلك في جلسة المحافظة يوم 11 _ 12 _ 2013 وعبر ماجد سعيد المالكي عن ( مهنية وكفاءة القادة الامنيين البعثيين وان القادة الامنيين البعثيين هم الاكفاء لادارة الملف الامني وان يقودوا العراق قيادة رائعة ) جاء قول ماجد سعيد المالكي في جلسة مخصصة لاختيار قائد شرطة المحافظة حسين عاشور كونه من القادة الاميين البعثيين , وحاول ماجد سعيد المالكي بكل الطرق استمالة عطف اعضاء مجلس المحافظة للتصويت على اختيار حسين عاشور وتثبيته كقائد لشرطة المحافظة اصالة حتى وان كان بعثيا ) لعن الله المختار الذي خالف القران والرسول ص واهل البيت ع والقوانين والاعراف وارجع القتلة المجرمين الهاربين للخارج ولهذا بقي المجرمون بجرف الصخر الى ان حررها الحشد المرجعي

6 _ بعد مقابلة المختار لمجموعة من جنرالات صدام بمكتبه قبيل الانتخابات الاخيرة , طلع الفلته كمال الساعدي بمقابلة وبكل صلافة ليقول ( علينا الاستفادة من ضباط البعث لان لديهم خبرة وكفاءة ) لعنك الله ولعن سيدك اتعلم ان عصابة البعث في اول سنة لها بالحكم منعت دخول المستقلين لكلية الشرطة وكلية القوة الجوية والكلية العسكرية وفتحت دورات لثلاثة اشهر للراسبين في الثانوية من البعثيين , يتخرج الطالب بعد 3 اشهر برتبة نائب ضابط حربي ( ويضرب له الجنود تحية ورواتبهم 115 دينارا في 3,3 دولار للدينار ) وراتب المدرس 28 دينارا , وبعد سنة يرقى هؤلاء الى ضباط وكانت الدورات مستمرة طيلة السنة فيافلتة العراق ياكمال الساعدي من اين لهؤلاء كفاءة ,نعم اشهد لهم بكفاءة قتل العراقيين المعارضين وضرب القباب الذهبية وتصفية من يلوذ بها , الم يسلموا الموصل وتكريت والرمادي لرفاقهم ( البعثيين الدواعش ) وخسر العراق المليارات والاف الشهداء لولا فتوى المرجعية لهربت الى الدنميارك وهرب اصحابك الى دول اللجوء , قال ص ( من ولي من امور المسلمين شيئا فامر عليهم احدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل منه حرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم , ومن اعطى احدا من مال الله شيئا محاباة فعليه لعنة الله ) سلط المالكي ابنه واصهاره والمتحلقين وحاشيته وحزبه على مقدرات واموال الشعب , فهو رئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والامن والخزاعي الحاصل على 500 صوت ورفض البرلمان ترشيحه لنائب رئيس الجمهورية عند المختار الى بدعة التصويت في البرلمان على جملة قرارات بسلة واحدة ) وعفا عن الارهابيين ولم يوقع على اعدام المجرمين وكان السنيد رئيس لجنة الامن والعبادي رئيس اللجنة االمالية والرفيق شلاه رئيس لجنة الاعلام والعلاق رئيس لجنة الاوقاف والعطية النائب الاول لرئيس البرلمان ) 95% من المديرين العامين والمفتشين العموميين بالوزارات هم من الدعوة وهؤلاء + الغدة السرطانية البعثية سبب تدمير البلد وثروته وثروة الاجيال القادمة نشروا الامية والفقر والجهل والمرض , متى يتخلص شعبنا من هؤلاء ويحاسبهم على ما ارتكبوه من جرائم , ام سيعيد انتخابهم ؟ كخالفا وصايا المرجعية بانتخاب الاكفاء والانزه والافضل ؟

نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا

( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما باانفسهم )

رحم الله الشيخ الوائلي

ويهدم صرح واي الصروح بنى الظالمون فلم يخرب

تبقى ضرائحنا ها هنا مزار القلوب مدى الاحقب

اجل تلك عاقبة المتقين وعقباك في بارق خلب

7 _ نسيت ذكر تصريح الوكيل الافشل لوزبرالداخلبة ( لتسع سنيين ) قبيل احتلال داعش لاراضينا قال بالحرف ( لدى داعش اسلحة كثيرة ومتطورة اكثر تطورا مما لدى القوات السلحة العراقية ولديهم انسان الي ) كتبنا مقالتين قلنا يجب محاكمة عدنان الاسدي لانه استعمل الحرب النفسية ضد قواتنا المسلحة ويمكن اعتبار ذلك سببا لانهيارها وقلنا الطبيب اذا اراد ان يزرق طفلا ابرة هل يريه الابرة وترعبه ويقول له انها مؤلمة وسيخرج الدم ويتورم ويحمر المكان ؟ ( ولم اقل الممرض الصحي بدل الطبيب لان الوكيل الافشل كان ممرضا صحيا ونفترض معرفته بالحرب النفسية , تعسا لكم ولحكومتكم

علي محسن التميمي