مواطنو السليمانية لم يتسلموا مواد البطاقة التموينية منذ خمسة أشهر

لم يتسلم مواطنو محافظة السليمانية باقليم كوردستان حصتهم من مواد البطاقة التموينية التي توزعها وزارة التجارة العراقية خلال خمسة الاشهر من العام الماضي، فيما لم تصل من هذه المواد للشهر الاول من العام الجاري الا حصة من مادة الزيت الى اقليم كوردستان.

ولا يبدو فيما اذا كان ارسال المواد التموينية للعام الجاري سيكون مماثلا لما جرى في العام الماضي ام ستقوم وزارة التجارة بتوزيع المواد على الموانين بشكل منتظم كل شهر.

وقال مدير تجارة المواد الغذائية في السليمانية شوكت احمد انهم بانتظار في عام 2018 ان يتم تعويض المواطنين عن الحصص التي لم توزع العام الماضي وان يتم ارسال المواد الغذائية الاخرى مستمرا لهذا العام.

ومشكلة توزيع المواد الغذائية عل المواطنين لا تكمن في موعدها المحدد بل في ان التوزيع يشمل مواد الطحين والارز والسكر والزيت وتم اختزال المواد الاخرى من البطاقة التموينية مثل العدس والحليب.

وينتاب قسم من المواطنين القلق من ان توزيع الحصة الغذائية قد تم اقحامه في المشكلات السياسية بين الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم ارسالها وتوزيعها في موعدها المحدد شهريا.