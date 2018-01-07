نفى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره، اليوم السبت،الانباء التي تحدثت عن الغاء منصب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكدا ان تحديد موعد المؤتمر العام سيحدد قريبا.

وكانت وسائل اعلام محلية قد نشرت اليوم انباء عن الغاء منصب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني في المؤتمر الرابع.

وقال سعدي احمد بيره في تصريح خاص لـPUKmedia: ان تلك الانباء لا تمت للحقيقة بصلة، موضحا، انها مجرد آراء شخصية، لان المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني سيقرر برنامجه ومهامه المقبل.

واكد ان موعد انعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني سيحدد قريبا، بعد اتمام هيئة الاعداد للمؤتمر جميع استعداداتها، لافتا الى ان المؤتمر الرابع يجب ان يكون نوعيا لحل جميع المشاكل.