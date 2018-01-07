نائبة عن الديمقراطي: زيارة وفود كوردية لبغداد حزبية ولا تمثل حكومة الاقليم

عدت نائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني زيارة وفود كوردية بغداد مؤخراً “حزبية” ولا تمثل حكومة إقليم كوردستان، ولم يستبعد أن تكون لأغراض انتخابية.

وقالت أشواق الجاف أن “زيارة الوفود الكوردية الى بغداد مؤخراً هي حزبية ولا تمثل الموقف الرسمي لحكومة إقليم كوردستان”، ملمحة إلى أن الغرض منها “قد يكون انتخابياً مع اقتراب موعد الاقتراع”، بحسب الحياة.

وأضافت أن “المحادثات الرسمية مرتبطة بموقف الحكومة الاتحادية لتحديد موعد مجيء الوفد الكوردي إلى بغداد”، مبينة أن “التفاوض عبر المؤسسات الرسمية الحكومية من جانب الطرفين مهم ويخدم المفاوضات لارتباطه بوجود ممثلين وخبراء ومستشارين حكوميين”.

ولفتت الجاف إلى أن الحكومة الاتحادية تتهرب من الجلوس إلى طاولة المفاوضات لخشيتها من الاصطدام بفقرات دستورية خرقت من جانبها خلال الشهور الماضية، وتقوم بالمماطلة حتى موعد الانتخابات العامة في البلاد في أيار المقبل.

وزادت أن “مواقف المجتمع الدولي بدأت تؤيد حكومة كوردستان في إطلاق حوار في أسرع وقت، وتتحفظ عن موقف بغداد الرافض ذلك”، مشيرة إلى أن “الدول الصديقة للعراق تعرف جيداً أن هناك خروقات في الدستور تعرض لها إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية”.

وكان وفد من حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكوردستانية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، زار بغداد مؤخراً، وأجرى لقاءات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ومسؤولين آخرين، بعد يوم على زيارة قام بها القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني إلى العاصمة أيضاً تناولت الأزمة مع إقليم كوردستان.