نيجيرفان البارزاني: نؤيد مشاركة جميع الأطراف الكوردستانية في الانتخابات العراقية بقائمة واحدة

عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأحد، 7 كانون الثاني، 2018، عن تأييده لمشاركة الأطراف الكوردستانية في الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل بقائمة واحدة، مضيفاً أن تكرار التأكيد على موقف الإقليم الداعي لإجراء الحوار مع بغداد بات مملاً.

وقال نيجيرفان البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، في السليمانية، عقب انتهاء اجتماع بين الطرفين: “نثمن العلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وبقية الأطراف ونشدد على ضرورة توطيدها”، مضيفاً أن “اجتماعنا مع الاتحاد الوطني كان في غاية الأهمية خاصة مع استعدادنا لإجراء الحوار مع الحكومة العراقية”.

وتابع: “نؤيد مشاركة جميع الأطراف الكوردستانية في الانتخابات العراقية سويةً وحسم بقية المسائل العالقة يجب أن يكون وفقاً للدستور”، مبيناً أن “رسائل الدعم الخارجي لحكومة إقليم كوردستان بالغة الأهمية خاصة فيما يخص الحوار مع بغداد لكن الأهم هو تحقيق وحدة الصف داخلياً”.

ولفت نيجيرفان البارزاني إلى أن “تكرار التأكيد على موقفنا الداعي لإجراء الحوار مع بغداد بات مملاً”، مبيناً: “كان من الأفضل إرسال وفد موحد إلى بغداد بدلاً من زيارة بعض الأطراف على حدة”، في إشارة إلى زيارة وفد مشترك من حركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة بغداد مؤخراً.

وفي الشأن الداخلي قال إنه “من المقرر إجراء اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل لحسم موعد إجراء الانتخابات”، مؤكداً أن “تجاوز الأزمة المالية في مقدمة أولوياتنا وأنا متفائل حيال ذلك”.

وحيال اتهام طهران لأربيل بالوقوف وراء تأجيج الشارع الإيراني، قال إن “الإدعاء بأننا نقف وراء احتجاجات إيران اتهام كوميدي ونحن لا نتدخل بالشؤون الداخلية لإيران فهي جارة ونسعى لتعزيز علاقاتنا معها”.

من جانبه، قال ملا بختيار إن “المؤامرة التي حيكت مؤخراً لم تنجح في زعزعة علاقاتنا مع الحزب الديمقراطي”، مضيفاً أن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بذلا كل ما يمكن لينهض العراق من جديد”.

وذكر أن “استخدام القوة العسكرية ضدنا لمجرد إجراء الاستفتاء كان رد فعل مبالغ به وغير مناسب”، موضحاً أن “ما يحدث لا يلغي استعدادنا الدائم للدفاع عن الأسس والمبادئ والتجارب أثبتت ذلك”.

وحول زيارة الوفد الثلاثي إلى بغداد قال إن “زيارة وفد الأحزاب الثلاثة إلى بغداد لم يكن بالتنسيق معنا أو مع برلمان وحكومة كوردستان”، مشدداً على أن “الحوار يجب أن يكون مع حكومة إقليم كوردستان حصراً ونرفض تلبية الدعوات الحزبية الأحادية لزيارة بغداد”.

يذكر أن وفداً مشتركاً من حركة التغيير والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، وصل إلى بغداد الأربعاء الماضي، واجتمع في اليوم التالي 4-1-2018 مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

وتأتي زيارة الوفد الحزبي في الوقت الذي يرفض فيه العبادي الاجتماع مع حكومة إقليم كوردستان لحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد والتي تفاقمت بعد إجراء استفتاء الاستقلال.