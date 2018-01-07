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هيرو ابراهيم: تسلم كوسرت رسول جائزة بيكاسو مكسب كبير لشعب كوردستان

استقبل السيد كوسرت رسول علي النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم ، في مدينة السليمانية، السيدة هيرو ابراهيم أحمد عضوة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يرافقها بافل طالباني.
وخلال اللقاء، رحبت السيدة هيرو ابراهيم أحمد، بعودة السيد كوسرت رسول من الخارج، وهنأته بمناسبة تسلمه جائزة بيكاسو الذهبية، وقالت: ان هذه الجائزة مكسب كبير ومهم لشعب كوردستان.
من جانبه، شكر السيد كوسرت رسول علي، السيدة هيرو ابراهيم احمد على الزيارة، مشدداً على ان شعب كوردستان يستطيع تحقيق اهداف كبيرة بوحدته.

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