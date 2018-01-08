اتهامات متبادلة ومشاجرة كلامية في البرلمان العراقي

شهدت جلسة البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، مشادة كلامية بين أحد نواب “كتلة الأحرار”، ورئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري.

واعترض نائب “الأحرار” وهو يقاطع كلمة الجبوري، ما دفع الأخير إلى مطالبته بالصمت وعدم مقاطعته.

وكان مصدر نيابي قد قال في تصريح صحفي، إن “مشاجرة وقعت بعد أن أراد الجبوري، خلال الجلسة، عرض مثنّى السامرائي لترديد القسم النيابي بديلاً عن النائب عن تحالف القوى، مطشر السامرائي، قبل التصويت على استقالة الأخير”.

وتابع المصدر، الذي لم يُكشف عن هويته، أن “نواب كتلة الأحرار اعترضوا على ذلك، وقدموا ملفات فساد وأوامر إلقاء قبض بحق مثنى السامرائي”.

وأردف أن “بعض نواب تحالف القوى ردوا عليهم وحصل تبادل اتهامات ومشاجرة كلامية وتدافع بالأيدي بينهم”.