ادارة كركوك تطالب وزارة النفط بتأهيل وحدة انتاجية لمصفاة كركوك بطاقة 20 الف برميل

بحث السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري مع السيد كريم حطاب جعفر وكيل وزارة النفط لشؤون الأستخراج , تطوير الواقع النفطي في محافظة كركوك .

جاء ذلك خلال لقائهم اليوم الأثنين الموافق 8/1/2018 في المكتب الخاص لشركة نفط الشمال بحضور الساده حمدان عويجل مفتش عام وزارة النفط , ومدير عام شرطة الطاقة, ومدير عام الخطوط والانابيب, ومديرعام توزيع المنتوجات النفطية, والسيد فريد الجادر مدير عام شركة نفط الشمال وعددا من مسؤولي القطاع النفطي

وجدد محافظ كركوك خلال اللقاء مطالبته وزارة النفط بتأهيل احد خطوط الأنتاج في مصفاة كركوك بطاقة 20 الف برميل خاصة بعد نجاح وزارة النفط بتاهيل الوحدتين 105 و107 بالمصفاة ورفع طاقه الانتاج من 30 الى 52 الف برميل يوميا .. مؤكدا حاجة كركوك لـتأمين المشتقات النفطية .

ودعا الى ضرور اعطاء كركوك خصوصية في مجال تجهيز المشتقات النفطية لما لها من اهمية وخصوصية بعد تحرير مناطق جنوبي كركوك وغربيها وتطبيق خطة فرض القانون وجهود الحكومة العراقية وادارة كركوك في تنفيذ خطة أعادة الأستقرار للمناطق المحرره .

واشاد محافظ كركوك خلال اللقاء بدور شركة نفط الشمال وعموم القطاع النفطي لما له من اهمية للمحافظة ودعم الأقتصاد الوطني .

واشاد وكيل وزارة النفط , بجهود ادارة كركوك ودعمها لعمل القطاع النفطي بالمحافظة .انتهى