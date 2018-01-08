الجالية البصرية تنعى فقيدها المرحوم ماجد حميد التميمي

إحتضنت هيئة الامام السجاد ( ع ) في قاعة الفيحاء مجلس العزاء والفاتحة الذي أقيم على روح فقيد مدينة البصرة المرحوم ماجد حميد التميمي الذي إنتقل الى رحمة الله بعد صراع مع مرض السرطان وقد تقبل شقيقا المرحوم التميمي كل من حامد ورعد حميد التميمي التعازي من قبل المعزين الذين حضروا مجلس العزاء معبرين عن حزنهم وداعين الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ، ومن المعروف أن عائلة التميمي من العائلات البصرية المعروفة بتواصلها مع مختلف أبناء الجالية العراقية في ديترويت ، وتضمن مجلس العزاء تلاوة قرآنية تلاها فقرة المنبر الحسيني التي قدمها السيد باقر البعاج الذي تحدث عن الموت وعن جدلية الحياة والموت مستعينا ً ببعض من آيات الذكر الحكيم والتي شرح من خلالها الحكمة التي تكمن وراء فلسفتي الحياة والموت ، منطلقا ً من الموعظة الحسنة مؤكدا ً على أهمية الاهتمام بالسلوك الانساني لدى الناس في عملية تعاطيهم مع بعضهم البعض ، كما قدم نفحات من سيرة النبي محمد ( ص ) وآل بيته ( ع ) وأبرز المحطات التي مروا بها والتي تحمل عبرة بليغة في موضوعة الحياة والموت بوصفهما محطتان يمر بهما كل إنسان ، لذا يجب على الانسان أن يكون على قدر المسؤولية الاخلاقية في جميع أفعاله وسلوكاته مع المجتمع كي يزرع أثرا ً طيبا ً يبقى الناس يتذكروه من خلاله ، كما تطرق السيد البعاج الى سيرة حياة المرحوم ماجد حميد التميمي معربا ً عن إعتزازه بهذه الشخصية التي أشاد بها حيث ذكر السيد البعاج بأن عائلته واجهت الكثير من المصاعب في الحياة ولكنها ظلت تواجه تلك الظروف بشجاعة وحكمة مثنيا ً على أدائها الاجتماعي حيث أن عائلة التميمي لها في محافظة البصرة حضور ضمن الحياة الاجتماعية البصرية فهي تتواصل بشكل إيجابي مع بقية العائلات والقبائل البصرية ، وكان المرحوم ماجد حمي التميمي قد أصيب قبل فترة بمرض السرطان شأنه شأن الكثير من أهالي البصرة الذين يعانون من تأثرهم المباشر والسلبي من مخلفات عملية إنتاج النفط الامر الذي يجعل البصريين عرضة للاصابة بأمراض من هذا القبيل لذا فالحكومة المحلية والحكومة الاتحادية مطالبة بإيجاد السبل الكفيلة لمواجهة الانبعاثات السامة التي تخلفها عملية إنتاج النفط ويدرك الجميع بأن البيئة في البصرة بحاجة الى إهتمام كبيرة لان الكثير من الامراض باتت تنتشر بشكل أكثر بسبب مشكلات البيئة ومشكلات إنتاج الطاقة التي يجب أن يتم تبني آليات جديدة صديقة للبيئة ، وبعد الانتهاء من المحاضرة أم السيد باقر البعاج جمع المصلين لتأدية صلاتي المغرب والعشاء ، بعد تم تقديم وجبة عشاء لجمهور المعزين ترحما ً على روح الفقيد المرحوم ماجد حميد التميمي تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون .

قاسم ماضي – ديترويت