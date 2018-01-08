الجبوري: كركوك غير مستعدة للانتخابات لثلاثة اسباب

كشف محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، اليوم الاحد ان المحافظة غير مستعدة لخوض الانتخابات التي دعا الى تأجيلها.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف النازحين العراقيين عادوا بالفعل إلى ديارهم. إلا ان المنظمة الدولية للهجرة تقول إن 2.6 مليون لا يزالون يعيشون بعيدا عن بيوتهم.

وقال الجبوري، “الى الان لم نعيد النازحين بشكل جيد في كركوك وكثير منهم مستمسكاتهم مفقودة ابان دخول داعش خصوصا في بعض المدن والاقضية كقضاء الحويجة”.

ولفت الى ان الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على تمرير قانون مجالس المحافظات وتحديدا الفقرات المتعلقة بكركوك فيه.

ولم يحسم البرلمان العراقي بعد موعدا محددا لاجراء الانتخابات التشريعية والمحلية. إلا ان مجلس الوزراء العراقي اقترح موعد منتصف ايار المقبل الذي يصر رئيسها على اجراء العملية.

وتعد مشكلة النازحين بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذين يتجاوز عددهم مليوني عراقي من أصعب المهام أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي.

غير أن منتقديه يقولون إنه أكثر اهتماما بالفوز في الانتخابات التي تجري في مايو آيار من تخفيف معاناة النازحين وعودتهم إلى ديارهم سالمين.